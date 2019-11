Faszinierende Zaubershow in der MatriX Königsbrunn

Königsbrunn : Matrix |

Am Samstag, 23. November entführt der Zauberer Fabien Rebouh die Zuschauer in der MatriX Königsbrunn in die wunderbare Welt der Magie.

Ein strahlendes Event-Highlight in der dunklen Herbstzeit: Fabien Rebouh, alias „Magic Fab“, zeigt mit seinem „BEST OF“ aus seinen Programmen „Offensichtlich undurchsichtig“ und „Wunderwild“ eine wahrlich verblüffende Zaubershow, die so manchen Zuschauer mit einem Fragezeichen erstaunt und fasziniert zugleich zurücklässt.Das 90-minütige Programm ist ein Mix aus dem was Fabien am besten kann. Verblüffende Zauberei vereint mit Comedy und Entertainment auf höchst professionellem Niveau. Die Kunststücke sind leidenschaftlich kreiert und unglaubliche Dinge geschehen. Die Zuschauer werden in eine lustige, wundersame und schwerelose Welt entführt. Lachkrämpfe gepaart mit staunenden Augen sind garantiert!Fans von Zauberkunst und dem unterhaltsamen Charme des „Magic Fab“ dürfen sich dieses Event auf keinen Fall entgehen lassen. Der Einlass startet am 23. November um 19.00 Uhr, Beginn ist um 20.00 Uhr. Tickets sind auch an der Abendkasse erhältlich.Tickets im Vorverkauf: https://www.koenigsbrunn.de/kultur/einrichtungen/reservix-ticketportal/