Events als Rettung?

Dennoch, trotz der vielen Bemühungen musste die beliebte Tanzschule durch Corona, Lockdowns und zusätzlich durch einen enormen Wasserschaden erhebliche Einbußen verzeichnen.Die Tanzgalerie Kuschill kämpft nun ums Überleben - und das ausgerechnet im 10-jährigen Jubiläums-Jahr, das eigentlich Grund zum Feiern und nicht zum Sorgen geben sollte.10 Jahre voller Tanz, Gemeinschaft, Glück und Freude in den heiligen Hallen der Tanzgalerie Kuschill. So viele Erinnerungen bleiben unvergessen, wie das Musical 'History of my Life', bei dem alle Tanzschüler in einer gemeinsamen Choreografie auf der Bühne standen, schwärmt Tänzerin und Trainerin Anna Nowak. Viele Tanzschüler sind seit Tag Eins dabei, und über die Jahre zu einer richtigen Tanzfamilie zusammen gewachsen, die nicht nur gemeinsam trainieren, sondern sich auch gegenseitig anspornen, unterstützen und nach gelungen Auftritten in den Armen liegen, und die Tanzschüler wünschen sich nun, dass es so auch weitergeht. Um sich vor dem finanziellen Kollaps zu bewahren, aber vor allem auch als Dank für die jahrelange Treue, hat Tanja Kuschill verschiedene Aktionen, Events, Rabatte und Special Guests geplant, um ihre Mitglieder zu begeistern und hoffentlich neue Interessierte dazu gewinnen zu können.Ein ganz besonderes Highlight für Königsbrunn ist der Besuch zweier echter Let's Dance Stars.Seien Sie am 12.Dezember dabei, bei einem exclusiven Tanz-Workshop mit Renata & Valentin Lusin! Das durch die Tanzshow bekannte und äußerst erfolgreiche Ehepaar gehört zu Deutschlands Tanz-Elite. Sie sind amtierende Deutsche Meister in Standard, Showdance und Vizeweltmeister in der Kür bei den Profis.Egal ob frischer Anfänger, oder bereits Fortgeschrittener, ob Single oder als Tanzpaar, egal ob jung oder alt - unter dem Motto 'Everybody Dance Now' ist bei den Workshops jeder willkommen, und kann von den erfahrenen Tanzprofis Renata & Valentin Lusin sehr viel lernen.Sichern Sie sich am besten gleich Ihren Platz unter www.tanzgalerie-kuschill.de.Hier finden Sie auch alle weiteren geplanten Events und Aktionen. Tanja Kuschill und ihr Team möchten weiterhin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Königsbrunn und Umgebung wertvolle Arbeit leisten und den tänzerischen Nachwuchs professionell fördern können. Mit Ihrer Teilnahme an den Veranstaltungen oder einer Mitgliedschaft unterstützen Sie die moderne Tanzschule dabei.