Eine Onlineshow für Metalfans & Bands

Königsbrunn : Matrix |

Mit der Onlineshow „Metal & Bier | Das Quiz“ hat das Team der MatriX Königsbrunn ein einzigartiges Onlineformat für alle Metalfans und Metalbands geschaffen. Alle 3-4 Wochen wird die Show aus dem Studio der MatriX live gestreamt.



Das Konzept ist so einfach wie auch genial: Spannende Metal-Fragen beantworten, Musikvideos entdecken, Bier-Experimente bestaunen, knifflige Rätsel lösen und gemeinsam ein Bierchen zischen! Nach den ersten vier Ausgaben kann Thomas Walk, Eventmanager der MatriX ein positives Fazit ziehen. „Die Zuschauerzahl jeder Show steigt um rund 20 Prozent. Zuletzt haben 250 begeisterte Metaller/innen den Stream live verfolgt und mitgerätselt“.In Zeiten von Corona-Beschränkungen ist es den Verantwortlichen wichtig, verschiedene Events auch online zu präsentieren. Ein einfaches Online-Konzert kam aber nicht infrage, da man hierbei nur ein oder zwei Bands präsentieren könne und die Zuschauerzahl sicherlich sehr begrenzt wäre. Online-Konzerte erreichen einfach nicht die selbe Aufmerksamkeit und Freude wie bei Besuchern von Live-Konzerten. Somit wurde ein kreatives und einzigartiges Online-Format entwickelt: „Metal & Bier | Das Quiz“Die Idee zur Show kam aus der MAMMUT-Metal-Community heraus. Seit einem Jahr wird in der MatriX mit etwa 50 Ehrenamtlichen an einem neuen Metal-Festival gearbeitet: Das MAMMUT, das hoffentlich nach der Pandemie auch bald live stattfinden kann. Bis dahin hat man Wege gesucht, wie man an einem Abend vielen Metalbands eine Plattform für ihre Musik geben kann und zugleich gemeinsam mit anderen Metalfans mal wieder Spaß haben kann.Bei jeder Ausgabe können rund 25 Bands mit ihren Musik-Videos und Songs dabei sein. So waren schon knapp 100 Metalbands Teil der Show. Viele direkt aus der Region um Königsbrunn und Augsburg, aber auch Bands aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz sind regelmäßig vertreten.Die Interaktion der Zuschauer/innen ist ein elementarer Bestandteil der Onlineshow. Über einen Online-Antwortbogen kann man als Team oder Solo-Quizzer teilnehmen und in verschiedenen Fragen-Kategorien sein Wissen testen. Metal-Bands anhand von selbstgezeichneten Bildern erkennen oder auch einen Metalsong rückwärts erraten, sind nur zwei spannende Ideen der Fragenredaktion. Das Thema „Bier“ spielt natürlich auch eine besondere Rolle in der Show. So wird in der Community über Biermarken und Sorten philosophiert und Moderator Thomas Walk zeigt regelmäßig interessante Bier-Experimente aus seiner Küche.Wer aktiv das Quiz oder das geplante Festival mitgestalten möchte, kann jederzeit Teil der MAMMUT-CREW werden. Über die E-Mail: thomas.walk@diematrix.de kann man direkt Kontakt zu Thomas Walk (Festivalleitung) aufnehmen.Weitere Infos findet man in der Facebook-Gruppe: www.facebook.com/groups/metal.quiz Die nächste Show ist schon im April geplant und läuft auf dem YouTube-Kanal der MatriX: www.youtube.com/c/DieMatriX