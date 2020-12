AWO Wunschbaum Königsbrunn - da steckt viel Miteinander drin

Auch in diesen so schwierigen Zeiten ist Verlass auf die Königsbrunner*innen!

282 Wünsche konnte das AWO Wunschbaum-Team mit ihrer Aktion für Senior*innen erfüllen. Darüber hinaus kamen viele zusätzliche „Kleinigkeiten“. Die allesamt liebevoll verpackten Geschenke sind an die Verantwortlichen der Kooperationspartner*innen und die Wünschenden verteilt worden.Das AWO Wunschbaum-Team:- Petra, Markus und Robin Fischer, Christine Girstenbrei, Daniela Sandig und Lotte Kotrel - hat ganze Arbeit geleistet und möchte diese Aktion im nächsten Jahr wieder anbieten:Wir sind beeindruckt, wie sehr Königsbrunn*innen FÜREINANDER da sind, achtsam MITEINANDER leben und ZUEINANDER stehen.Wir sind berührt von den großartigen und herzlichen Begegnungen und Kontakten, die wir trotz aller Auflagen erleben durften.Wir sind dankbar über all die Wunscherfüller*innen, für deren Unterstützung und die entgegengebrachte Zuwendung.Der größte Wunsch, eine gebrauchtes Sofa, konnte über Herrn Pfarrer Leumann vermittelt und geliefert werden. Da ist der jüngste Schenkfreudige, der 4-jährige Louis, er beteiligte sich auch und verpackte ein Kreuzworträtselbuch mit einem selber gemalten Bild. Die Auszubildende, die sich mit ihrem Lohn vor Ort an der Spendenaktion beteiligen möchte. Eine junge Frau, deren Oma im Frühjahr verstorben ist und die dafür ein Geschenk an eine Seniorin aus Königsbrunn spenden möchte. Der gestandene Selbstständige aus Königsbrunn, dem beim Lesen der Wunschliste die Tränen in die Augen gekommen sind, weil es so bescheidene Wünsche waren. Die großzügige Unternehmerin vor Ort, die sich mit einer Spende beteiligt, damit alle Wünsche in Erfüllung gehen können. Entschlossene Kinder des Hort West haben zwar keine Wüsche mehr ergattern können, doch ließen sie sich nicht vom Schenken abbringen. Sie gestalteten passende Bilder, Sterne, Weihnachtsbäumchen und Schneeflocken, mit denen sie den Bewohner*innen der Seniorenheime eine wunderbare Weihnachtsdekoration bescherten. All diese kleinen Geschichten rahmten die Aktion ein.Es sollte ein gesamtgesellschaftliches Anliegen sein, unseren Senior*innen trotz Corona das Teilhaben am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Im Kampf gegen die Einsamkeit, die beileibe nicht nur alte Menschen betrifft, wird sich die AWO weiterhin für generationenübergreifende Projekte, Aktionen und Workshops einsetzen, Die digitale Technik bietet hierfür noch viele Chancen, an denen bereits getüftelt wird. "Wir bleiben neugierig", so Petra Fischer, die sich mit ihrem Team über den erfolgreichen Abschluss der 1. Wunschbaum Königsbrunn Aktion sehr freut.