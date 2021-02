AWO Mutmach Märchen - Online Veranstaltung in Kooperation mit der Stadtbücherei Königsbrunn

Ein altes Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm. Ein Fischer zieht eines Tages einen Butt aus dem Meer und dieser bittet ihn um sein Leben. So lässt er ihn zurück ins klare Wasser. Doch als seine Frau davon erfährt, fallen ihr allerlei Wünsche ein…Immer Mittwochs wartet zwischen 18 und 19 Uhr eine besondere Veranstaltung auf Sie. Online aus der Stadtbücherei und der AWO - direkt in Ihr Zuhause. Vielleicht ist diese Form sogar angenehmer für alle Beteiligten. Ob in der Jogginghose oder im hübschen Kleid, zuhören lässt sich auf jede Weise. Allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie, einer Tasse Tee in der Hand oder mit der aktuellen Strick-/Häkelarbeit - und das alles ganz ohne Maske.Eine Zeit zum Sich Zurücklehnen und Lauschen, zum Mitmachen und Neugierig-Werden, zum Austausch und Zuhören.Als kleines Mutmacherl vorneweg gibt’s eine Buchempfehlung vom Team der Stadtbücherei. Die Mutmach-Märchen erzählt Hildegard Häfele, Geschichten rund um die Nachhaltigkeit, die zum Nachdenken, Neudenken und Neugierig machen anregen. Der Abend wird musikalisch umrahmt von Mandàra und moderiert von Petra Fischer.Und das Beste: Diese Abende werden garantiert nicht verschoben oder abgesagt.Geeignet für alle von 5 bis 99 JahreAnmeldung unter stadtbuecherei@koenigsbrunn.deDie Veranstaltung findet mit Webex statt. Nach der Anmeldung erhalten Sie Ihre Zugangsdaten und eine Hilfestellung. Eine Teilnahme ist auch per Telefon möglich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Team der Stadtbücherei unter 08231/606-255.Bild Vera Galkin