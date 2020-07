Trainieren wie die Profis! FCA Fußballschule beim TSV Königsbrunn

Königsbrunn : Sportzentrum West |

Trainieren wie die Profis!

Vom 24.8.2020 bis 28.8.2020 ist die Fussballschule des FC Augsburg zu Gast beim TSV Königsbrunn.In den mehrtägigen Feriencamps haben Jungs und Mädels die Möglichkeit, an einem professionellen, erlebnisreichen und gleichzeitig altersgerechten Fußballtraining teilzunehmen. Täglich von 10 – 16 Uhr vermitteln qualifizierte Trainer fußballerische Inhalte nach der Ausbildungskonzeption des FCA. Die Nachwuchskicker lernen so nicht nur neue Freunde, sondern auch die neuesten Tricks kennen, die Profis wie Marco Richter, Kevin Danso und Raphael Framberger in der Bundesliga auf dem Rasen zeigen.Um ein professionelles Training absolvieren zu können, darf die passende Ausrüstung natürlich nicht fehlen. So erhält jeder Teilnehmer ein exklusives FCA-Trainingsoutfit. Neben der sportlichen Aktivität dürfen sich die Nachwuchskicker auf ein spannendes Rahmenprogramm inklusive Verpflegung freuen.Schnell anmelden lohnt sich, denn die Anzahl der Teilnehmerplätze ist begrenzt. Die FCA-Fussballschule und der TSV Königsbrunn freuen sich auf zahlreiche Anmeldungen und ein erlebnisreiches Feriencamp.