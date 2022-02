Tanzend aufs Treppchen

Obwohl der Wettkampf unter erschwerten Corona-Bedingungen stattfinden musste, ließen es sich zahlreiche junge Tänzer und Nachwuchstalente nicht nehmen am Turnier teilzunehmen, um sich zu messen und gegeneinander anzutreten.Der TSC Dance Gallery e.V. aus Königsbrunn war mit zwei Turnierpaaren dabei. Marie Ürküt und Richard Kim wurden Bayerische Meister in Jugend C-Latein und holten sich den 2. Platz bei den Junioren II C-Latein.Alisa Wilhelm und Maximilian Moser wurden Bayerische Vizemeister in der Kategorie Jugend A-Latein.Wir gratulieren den beiden Tanzpaaren zu ihrem Erfolg und wünschen auch unseren drei weiteren Paaren, die wegen Corona oder aufgrund von Verletzungen verhindert waren, für 2022 eine erfolgreiche Saison.