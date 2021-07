Königsbrunner Kinosommer 2021 – 7-tägiger Kinogenuss unter freiem Himmel 

Königsbrunn : Hans Wenningerstadion |

Endlich wieder Kinosommer! Am Freitag, den 30. Juli startet der Königsbrunner Kinosommer.

Das Team des Kulturbüros Königsbrunn freut sich in diesem Jahr wieder das beliebte siebentägige Open-Air-Kinoerlebnis im Hans-Wenninger-Stadion anbieten zu können. In Zusammenarbeit mit dem Cineplex Königsbrunn präsentiert die Stadt auch heuer ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.Es stehen 150 Stühle und rund 300 Tribünenplätze zur Verfügung. Außerdem bietet die große Rasenfläche ausreichend Platz für mitgebrachte Liegen oder Decken. Das Besondere im Vergleich zu anderen Freiluftkinos ist, dass die Vorführungen aufgrund der überdachten Tribüne sogar bei Regen gezeigt werden können. Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf 8,50 €, Kinder bis einschließlich 11 Jahre zahlen 5,50€.Tickets sind an der Abendkasse ab 16 Jahren oder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sowie im Vorfeld direkt im Cineplex Königsbrunn oder online unter www.cineplex.de/koenigsbrunn erhältlich.Für das leibliche Wohl sorgt das Team des Cineplex mit kleinen Snacks, Popcorn und kühlen Getränken. Einlass ist ab 20.00 Uhr, der Film startet bei Einbruch der Dunkelheit.Weitere Informationen und Einlassbedingungen unter www.koenigsbrunn.de.