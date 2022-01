Globus Baumarkt Königsbrunn veranstaltet Gewinnspiel zu Gunsten des Hilfsfonds Königsbrunn e.V.

Das war sogar für langjährige Globus-Mitarbeiter eine Premiere: Zum ersten Mal, seitdem das Unternehmen in Königsbrunn ansässig ist, gab es eine Wohltätigkeitsverlosung.

Initiator war Globus-Mitarbeiter Christian Torne. Die Idee den Königsbrunner Hilfsfonds damit zu begünstigen kam von Globus-Mitarbeiterin Nadine Steinert. Klar, dass es bei diesem Sponsor auch Handfestes zu gewinnen gab, wie einen Wand-Elektrokamin (für den Winter), einen Elektrogrill (für den Sommer) und einen Akku-Bohrschrauber – in allen Jahreszeiten nützlich. Fußball-Fans werden mit dem ersten und zweiten Preis geliebäugelt haben: ein Trikot und einen Fußball mit den Unterschriften aller FCA-Spieler. Christian Torne hat für die Benefiz-Aktion die begehrten Preise organisiert, erzählt Marktleiter Udo Wörndl. Und für alle, die lieber selber Sport treiben, kommen die Preise von Cleverfit bestimmt genau richtig. In dem Bobinger Fitnessstudio halten sich viele Globus-Mitarbeiter fit, erläutert Wörndl die Verbindung beider Unternehmen.Drei Wochen lang konnten die Baumarkt-Kunden ein Los für einen Euro erstehen. „Manche Kunden haben auch 10 Euro in die Kasse gespendet und trotzdem nur ein Los genommen“, freut sich Marliese Rossel vom Hilfsfonds über die Spendenbereitschaft der Kunden. Gemeinsam mit der 1. Vorsitzenden Brigitte Holz, Elisabeth Rathmann und weiteren Vorstandsmitgliedern verkaufte sie jeden Montag und Samstag die Lose. Dienstag bis Freitag hat das siebenköpfige Team um Herrn Torne und Frau Steinert den Standdienst übernommen. „Das war eine tolle Harmonie zwischen allen Aktiven“, freut sich Holz „und eine große Überraschung für den Hilfsfonds, dass der Globus-Baumarkt unsere Arbeit so unterstützt. Die Bedürftigen in der Stadt können die Unterstützung gut gebrauchen“. Zur Ziehung der Gewinner ist auch Bürgermeister Franz Feigl gekommen und hat als Glücksbote bei der Auslosung mitgeholfen. „Es ist anerkennenswert, dass eine Filiale eines bundesweiten Unternehmen vor Ort so ein Engagement an den Tag legt und eine lokale Organisation unterstützt“, hebt Feigl hervor.Die Übergabe der Preise an die Gewinner fand zwei Tage vor Heiligabend im Globus Baumarkt statt.