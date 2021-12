Freie Wähler sehen die Existenz des Kölner Einzelhandels massiv bedroht.

Köln : Rathaus |

(Köln/Bonn) Torsten Ilg, Vorsitzender der Bezirksvereinigung Mittelrhein der Partei Freie Wähler, bezeichnet die momentane Situation des stationären Einzelhandels infolge der Corona-Krise, als eine extrem existenzbedrohende Situation:

„Aus Sicht der Freien Wähler ist mit der Einführung von 2G im Handel, die Existenz der Innenstädte in ganz Deutschland extrem bedroht. Deswegen fordern wir auch eine umfassende Entschädigung. Wir befürchten, dass 2G vor allem im innerstädtischen Einzelhandel zu massiven Umsatzeinbrüchen im Weihnachtsgeschäft führen wird. Da der Handel bereits im letzten Jahr massiv unter der Corona-Krise gelitten hat, ist auch die Existenz der Kölner Innenstadt bedroht. Der ganzen Branche steht buchstäblich das Wasser bis zum Hals. Auf Neudeutsch sagt man „game over“ dazu.“Torsten Ilg wirft auch der Stadt Köln Versäumnisse vor:„Allein die Tatsache, dass der Handel für die Kontrollen der 2G-Nachweise eigens Personal abstellen und selbst finanzieren muss, ist völlig unzumutbar. Um diesen Vorgang zu vereinfachen und der Kundschaft ein mögliches „Schlangestehen“ zu ersparen, hat beispielsweise die Stadt Düsseldorf frühzeitig das „2G-Bändchen" eingeführt. Andere Städte haben Stempel verwendet. Köln hat das Problem allein auf die Ladenbesitzer abgewälzt. Vergleichbare Lösungen sind in Köln für das laufende Weihnachtsgeschäft, zeitlich kaum noch zu realisieren. Ein Armutszeugnis für unsere Stadt. Wenigstens zur Finanzierung der Kontrollen durch professionelles Wachpersonal, hätte die Stadt Köln einen finanziellen Beitrag leisten müssen.“So Ilg in einer aktuellen Pressemitteilung.