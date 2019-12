Hansi Waltner – Friedberger Zuckerbäcker als Botschafter für süße Köstlichkeiten

Kissing : Gut Mergenthau |

Mit ein wenig Stolz entdecken wir beim Bummel durch den Augsburger Christkindlesmarkt und bei der Waldweihnacht auf Gut Mergenthau einen Friedberger Fieranten unter den zahlreichen Marktständen. Hansi Waltner, der Friedberger Zuckerbäcker hat echte süße Tradition in seinen Auslagen anzubieten.

Die Luft ist kalt, die Lichter an den Marktständen tauchen die Weihnachtsmärkte in glitzerndes Licht. Von überall mischen sich Düfte von Speisen und Getränken zu verführerischen Verlockungen. Da ist es dann schon die besondere Note, welche an den Ständen des Friedberger Zuckerbäckerszu finden ist. Seine mit verschiedenen Schokoladen gefüllten Schneebälle sind auf dem Augsburger Christkindlesmarkt nur bei ihm zu bekommen. Auch bei der Suche nach traditionellen Honigkuchen wird man ausschließlich bei Hansi Waltner fündig. Marzipankartoffeln von riesiger Größe locken am Tresen die Sinne und den Geldbeutel. Seit nunmehr 50 Jahren ist die Friedberger Familie Waltner auf dem Augsburger Christkindlesmarkt vertreten und bietet dort Back- und Zuckerwerk zum Kauf an.Bei der Waldweihnacht auf Gut Mergenthau in Kissing ist Hansi Waltner mit drei Marktständen gleich im Eingangsbereich zu finden. Auch hier hat Hansi in seinem breiten Angebot seine traditionellen, einzigartigen Backwaren im Angebot. Daneben machen in Schokolade getauchte, frische Früchte große Lust auf eine kleine Sünde. Hansi Waltner hat im Lauf der Zeit sein Marktangebot um viele, großartige Köstlichkeiten erweitert. Neben auf den Punkt hergestellten, frischen Dampfnudeln sind es die frisch zubereiteten Crêpes, die von Hansi Waltners Mitarbeitern mit Zutaten auf Wunsch der Käufer gefüllt werden. Zwischen seinen Ständen hat Hansi Waltner mit einer Station für heiße Maronen einen verführerischen „To-Go“-Stützpunkt für den weiteren Bummel durch die Mergenthauer Waldweihnacht geschaffen.Und wer jetzt denkt, die Kunst der süßen Dinge sei das einzige Spektrum im Angebot des Friedbergers – der sollte eines der vielen Volksfeste besuchen, an denen Hansi Waltner neben den traditionellen Bratwürsten sein Angebot wieder einemal einzigartig gestaltet. Ein Mega-Burger, gefüllt mit saftigem Fleisch und frischen Zutaten wir hier serviert. Hansi Waltner hat für jeden Gaumen und für alle Sinne zu jeder Jahreszeit das richtige Angebot bereit.Den Friedberger Zuckerbäcker Hansi Waltner finden Sie:in der Knecht-Ruprecht-Straße 54 auf dem Augsburger Christkindlesmarktauf der Waldweihnacht Gut Mergenthau gleich rechts nach dem Eingangsbereich