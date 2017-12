Komm nun wieder stille Zeit...

Kirchhain : Adventsmarkt |

Großseelheim.

Mit dem Besuch des Adventsmarktes im historischen Ortskern von Großseelheim beginnt die Adventszeit erst richtig.

Schon Mitte November lagen die Flyer in den Kirchhainer Geschäften aus und so war auch in unserem Terminkalender unter dem 02. Dezember folgender Eintrag zu finden:Erst beim näheren hinsehen habe ich bemerkt, dass der Adventsmarkt in Großseelheim in diesem Jahr ein Jubiläum feiert und zwar findet er bereits zum 10. mal statt. So steht in dem Flyer zu lesen:In dem Werbefaltblatt wird der eintägige Markt mit den Stichwortenkurz und genau beschrieben aber wir erfahren auch noch mehr:Dieser Einladung möchte ich nur noch hinzufügen, das in der Kirche eine Ausstellung unter dem Motto "Freude über Freude - kirchliche Feste im Lebenslauf" zu sehen war.Für dieses Jahr hat der Adventsmarkt in Großseelheim seine Tore wieder geschlossen und daher kann ich Sie nur zu einem virtuellen Rundgang einladen und wünsche Ihnen! Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Jahr beim elften Adventsmarkt in Großseelheim.