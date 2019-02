Vorsitzender des Herrschinger Budo-Vereins im Amt bestätigt

Wolfgang Schneiderbauer rückt als neuer 1. Kassenprüfer auf, als 2. Kassenprüfer haben die Mitglieder Rudi Maierhofer gewählt.Der Verein kann für das Kalenderjahr 2018 erneut eine solide sportliche und wirtschaftliche Bilanz vorweisen.Durch den Rückzug der Trainer der Abteilung Judo/Ju Jutsu vom aktiven Sport musste im Lauf des Jahres der Trainingsbetrieb dieser Sparte vorläufig eingestellt werden. Trotz intensiver Suche durch das Vorstandsteam konnten bislang keine neuen Trainer gefunden werden.Die sportliche Lücke konnte jedoch durch die Abteilung Karate geschlossen werden.Die Karate-Abteilung intensivierte im vergangenen Jahr die Trainerausbildung. Der Abteilung stehen aktuell fünf hochqualifizierte Dan-Träger als Trainer zur Verfügung. Ferner wurden zwei Jugendliche zu Trainingshelfern ausgebildet.Dadurch ist es möglich, von Montag bis Samstag für alle Altersgruppen ein attraktives Trainingsangebot zur Verfügung zu stellen.Bewährt hat sich, dass den Mitgliedern einmal pro Monat ein zusätzliches Tai Chi Training angeboten wird.Für 2019 ist ein neues Trainingsangebot geplant. Den weiblichen Vereinsmitgliedern wird ein bis zweimal pro Monat ein Karate-Selbstverteidigungstraining angebotenAls Aufgaben für die Zukunft stellte Scharzer die Förderung der vereinsinternen Kommunikation, Gemeinschaftsveranstaltungen sowie die Suche nach Trainern für den Bereich Judo/Ju Jutsu in den Mittelpunkt.Er forderte die Mitglieder und deren Angehörige auf, sich verstärkt aktiv in den Verein einzubringen.„Unser Ziel ist es auch, die Mitgliederzahlen mittelfristig zu erhöhen, damit wir mehr Spielraum für neue Projekte haben“, so Schwarzer.Kontinuierliche Anfragen in der Geschäftsstelle bestätigen, dass der Budo-Sport in Herrsching und im 5-Seen-Land mittlerweile zu einer festen Größe geworden ist.Auskünfte zu den aktuellen Vereinsangeboten und den Trainingszeiten sind auf der Internet-Seite www.budo-herrsching.de abrufbar.