Mit neuer Gürtelfarbe in das Jahr 2020 - Herrschinger Karatekas meistern Prüfung mit Bravour

Um den jeweils nächsten Kyu-Grad und die damit verbundene Gürtelfarbe zu erreichen, mussten die Kampfsportler demonstrieren, dass die erlernten Techniken und Anwendungen sicher und einwandfrei beherrscht werden.Jede Kyu Stufe, vertreten durch eine Gürtelfarbe, fordert die Karateka immer wieder neu, da nicht nur das neu Gelernte geprüft wird, sondern auch das Basiskönnen unter Beobachtung steht. So muss z. B. ein Karateka der eine Grüngurtprüfung macht, immer in der Lage sein auch die Anforderungen der Gelb- oder Orangegurtprüfung abzurufen und einwandfrei vorzuführen.Etwas nervös waren alle Prüflinge, hat man doch ein paar Tage vor Weihnachten noch viele andere Dinge im Kopf, zusätzlich zu seiner Prüfung in der Kampfkunst Karate. Aber letztendlich siegte die Disziplin der Teilnehmer und alle lieferten aufgrund der regelmäßigen Trainingsbesuche und der intensiven Vorbereitung ein sehr gutes Prüfungsergebnis ab.Mit Stolz konnten dann alle Prüflinge die Prüfungsurkunden und die Glückwünsche des Prüfers Alexander Kaufmann (3. Dan) und der anwesenden Trainer entgegennehmen.Die Qualität dieser Prüfung ist ein Beleg für die seit Jahren solide und erfolgreiche Arbeit der Trainer im Herrschinger Dojo.Sie möchten mehr über Karate und die Angebote der Karate-Abteilung des Herrschinger Budo-Vereins Herrsching erfahren?Die Abteilung Karate des 1. Budo-Verein Herrsching e.V. bietet allen Interessierten von Montag bis Samstag ein vielfältiges Trainingsangebot an. Informationen über Karate und die Trainingsmöglichkeiten erhalten Sie unter http://www.budo-herrsching.de oder karate@budo-herrsching.de.