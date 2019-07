Karate-Anfängerkurs in Herrsching für Jugendliche und Erwachsene

Karate ist eine asiatische Kampfkunst, die Kopf und Körper in Balance hält. Im Gegensatz zu anderen Sportarten zählen Erfahrung und Körperbeherrschung mehr als jugendliche Höchstleistung. Diesen Sport für Körper und Geist kann man in jedem Alter beginnen. Die Karate-Abteilung des 1. Budo-Verein Herrsching e.V. bietet einen dreimonatigen Kurs für Jugendliche und Erwachsene an.Karate bietet hier eine exzellente Möglichkeit, das Körpergefühl zu schulen und neue Sicherheit zu gewinnen. Denn neben den klassischen Karatetechniken werden Grundlagen zur Selbstverteidigung vermittelt.Die Übungen fördern Entspannung, Gesundheit und Vitalität. Der Körper wird gekräftigt, Koordinationsvermögen, Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnisleistung werden gesteigert. Innere Kraft und Ausgeglichenheit nehmen zu und sorgen für den ungestörten Fluss der Lebensenergie.Die erfahrenen Karate-Trainer Anja Kaufmann (4. Dan) und René Mros (2. Dan) geben den Teilnehmern die Gelegenheit, diese japanische Kampfkunst zu entdecken. Auch diejenigen, die bereits Karate betrieben haben und wieder einsteigen möchten, sind herzlich eingeladen.Der Kurs beginnt am 09.10.2019 und dauert bis zum 18.12.2019. Trainiert wird jeweils mittwochs von 19.15 bis 20.30 Uhr in der Martinshalle der Christian-Morgenstern-Grund- und Hauptschule in Herrsching. Trainiert wird barfuß und mitzubringen ist einfache Sportbekleidung wie Jogging- oder Turnhose und T-Shirt.Die Kursgebühr beträgt 70.-€ inklusive Versicherung..Informationen und Anmeldung direkt beim Karate-Abteilungsleiter Norbert Wittmann unter karate@budo-herrsching.de. oder Telefon 0173-377 2095.