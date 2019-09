Erste Erfahrungen im Bereich Selbstverteidigung

Unter dem Motto „Spaß und Sport“ lernten sie erste Prinzipien des Karate kennen. Trainiert wurden aber auch einfache und für Notwehrsituationen hilfreiche Techniken.Der Schwerpunkt lag besonders auf dem spielerischen Erfahren des eigenen Körperverhaltens. Der erfahrenen Karatetrainer für Gewaltprävention und Selbstbehauptung, René Mros, legte besonderen Wert darauf, dass die Teilnehmer lernten, sich in kleinen Rollenspielen selbst zu behaupten und auch klare Grenzen gegenüber anderen zu setzen.Sie möchten mehr über Karate und die Angebote der Karate-Abteilung des 1. Budo-Verein Herrsching e.V. erfahren?Wir bieten allen Interessierten von Montag bis Samstag ein vielfältiges Trainingsangebot an, ein kostenloses Probetraining ist jederzeit möglich.Das Training findet in der Sporthalle der Christian Morgenstern Schule am Martinsweg in Herrsching statt.Informationen über die Trainingsmöglichkeiten erhalten Sie unter http://www.budo-herrsching.de bzw. karate@budo-herrsching.de.