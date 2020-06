Müssen Überflutungen und Überschwemmungen überhaupt sein?

Der Mensch versiegelt immer mehr Flächen,welche das Versickern des Regenwassers verhindern.Auch die typischen Flussauen, welche beim Hochwasser eine wichtige Aufgabe übernehmen, sind bereits fast überall verschwunden.Zusätzlich lassen die Flussbegradigungen die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers ansteigen, sodass Überflutungen ganzer Stadtteile in kürzere Zeit stattfinden können.Steingärten sind so richtig in die Mode gekommen, denn sie erleichtern die Gartenarbeit.Das Regenwasser allerdings, welches auf den Rasenflächen versickern könnte, wird in die Kanalisation abgeleitet.Auch verlegte Beton Gehwegplatten verhindert ein Versickern des Niederschlagwassers.Auch dieses Wasser wird in die Kanalisation abgeleitet.