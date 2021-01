RSB bietet HEUTE Ausbildungsförderung für junge Ehrenamtliche von MORGEN

Der RSB unterstützt seine Vereine in ihrem Vorhaben, junge engagierte Mitglieder zu fordern, zu fördern und eine engere Bindung aufzubauen und sorgt mit einem neuen Förderprogramm für eine Entlastung der Vereinskasse. Ab sofort bezuschusst der RSB die Ausbildung der sportartübergreifenden DOSB-Übungsleiter-C-Lizenz Breitensport für junge Mitglieder, indem er die Kosten für das Basismodul übernimmt. Auf diese Weise sollen noch mehr junge Erwachsene die Lizenz-Ausbildung erfolgreich abschließen, damit diese in Zukunft ihren Vereinen als qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen und Übungsstunden gestalten und leiten. Vereine können ab sofort einen formlosen Antrag via E-Mail beim RSB einreichen.

"Wir wollen Sie, unsere Vereine, bei der Gewinnung junger ehrenamtlicher Menschen unterstützen. Gerade junge Menschen sind voller Ideen, Tatendrang und am Puls der Zeit. Heben Sie diesen Schatz in Ihrem Verein und wir unterstützen Sie gerne dabei, das Ehrenamt von MORGEN für Ihren Verein auszubilden!"

Die Teilnehmenden müssen unter 27 Jahre alt sein. Die Teilnehmenden müssen Mitglied im Verein sein, der den Antrag auf Förderung stellt. Die Teilnehmenden dürfen bereits an einer Ausbildung angemeldet sein, jedoch darf diese noch NICHT begonnen haben. Die Ausbildung muss in dem Zeitraum 1.1.2021 – 31.12.2022 absolviert werden, sowie die Lizenz ausgestellt worden sein. Nach Erhalt der Lizenz reichen Sie eine Kopie bei uns als Nachweis ein. Die Kosten werden für das Basismodul C-30 (90 €) vom RSB Hannover übernommen und gelten als Vereinszuschuss!

Für das neue Förderprogramm stellt der RSB-Vorstand laut Beschluss 3.600 € pro Jahr zur Verfügung. Die Bewilligung erfolgt nach Eingangsprinzip. Es steht vorerst jedem Verein eine Bezuschussung für ein Basismodul zur Verfügung. Sollten es die Bewerbungszahlen und die Haushaltslage zulassen, können auch mehrere Anträge pro Verein bewilligt werden. Kontakt: Jonas Frewert, frewert@rsbhannover.de , 0511 800 79 78-61.Sie haben in Ihren Vereinen junge engagierte Erwachsene, die den Trainingsbetrieb begleitend oder stark unterstützen? – Dann ist jetzt die Zeit beim RSB Hannover einen formlosen Antrag auf Förderung zu stellen!Der Zuschuss wird nach Prüfung der Lizenz zeitnah auf das Vereinskonto überwiesen, welches im LSB-Intranet hinterlegt ist.Bei Rückfragen hilft Ihnen gerne Jonas Frewert, Geschäftsstellenmitarbeiter (Vereinsentwicklung), weiter: frewert@rsbhannover.de , 0511 800 79 78-61