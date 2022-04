Jubiläumsveranstaltung HAJ-Marathon 2022 lief nach drei Jahren Pause wie geschmiert

Die Stimmung beim 30. HAJ-Marathon war einfach famos. Nach einer endlos wirkenden Pause hat in Hannover wieder die größte Laufveranstaltung in Niedersachsen stattgefunden. Auf der Marathon-, Halbmarathon- und 10-Kilometer-Strecke haben 9.697 Athletinnen und Athleten ihr Ziel erreicht. Neben diesen drei Distanzen sind am Sonntag Sportler/innen bei den Marathonstaffeln, beim Handbike Marathon, Walking und Nordic Walking über 10km gestartet. Am Samstag hatten die Jüngsten ihren großen Lauftag. Außerdem war Hannover am 3. April Schauplatz der Deutschen Marathon-Meisterschaften.Neu und ein wenig gewöhnungsbedürftig sind die Medaillen. Sie sind in diesem Jahr aus Holz gefertigt und sollen sehr nachhaltig sein. - Wenn man dann aber nach dem Finish die Auszeichnung in der Hand hält, hat man schon ein ganz andere Meinung zu dieser Neuerung.Pfeiffer, Hendrik (GER) - 01 02:10 ● Mayer, Domenika (GER) - 02:26:50Bierlich, Hagen (GER) - 01:07:12 ● Themann, Tabea (GER) - 01:14:21Ebel, Felix (GER) - 00:31:01 ● Rautenberg, Iris (GER) - 00:35:5542 km = 2.127 ● 21 km = 5.375 ● 10 km = 2.195 ● Summe = 9.697Völlig unverständlich ist für mich der Unterschied zwischen der Zahl der Melder (42, 21 und 10 km) am 29. März vonund der Zahl der Finisher (42, 21 und 10 km) am 3. April:. Die Zahl der am Veranstaltungstag im Bett gebliebenen beträgt danach 4.021(!?).Läufer können ziemlich schnell sein. – Das Corona-Virus aber auch, obwohl das kleine Viech nicht einmal Beine hat. Der Veranstalter hatte aber sein Bestes getan, das Risiko für die Aktiven zu minimieren. Die Athleten wurden in Wellen ins Rennen geschickt und mussten die 3G-Regel erfüllen. Den Startbereich durfte nur betreten, wer ein gelbes Bändchen am Arm trug, das am Marathonwochenende nach Überprüfung an verschiedenen Stellen verteilt wurde.Der HAJ-Marathon war eine gelungene Veranstaltung nach einer langen Durststrecke. Vielen Dank an die mutige Veranstalterin Frau Eichel und ihre zahlreichen Mitarbeiter/innen und Helfer/innen. Es war ein schönes Erlebnis, nach langer Zeit wieder an einem großen Sportereignis teilzunehmen.