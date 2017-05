Erlebnissport-Outdoor Lehrgang der SportRegion Hannover

Die SportRegion Hannover richtete unter der Leitung des Regionssportbundes bereits zum zweiten Mal den Spezialblock-Lehrgang „Erlebnissport Outdoor“ für die Übungsleiter-C-Lizenz vom 7.5.-13.5. im beliebten Natursportareal Ötztal aus.

Am Sonntagmorgen den 7. Mai versammelten sich 12 Teilnehmende aus Hannover, Wedemark, Burgwedel, Walsrode, Algermissen, Hilgermissen (Nienburg/Weser), Hollenstedt (Harburg), Ostercappeln (Osnabrück ) und Apen (Ammerland) bereit zur Abfahrt vor dem Haus des Sports. Einige kannten sich schon im Bereich Outdoor aus, andere waren Anfänger. Die Truppe war auch aufgrund der großen Altersspanne (18 bis 62 Jahre) ein bunter Mix aus motivierten Teilnehmenden, die ihre Kenntnisse bezüglich des Erlebnissports und die darauf bezogene Pädagogik verbessern wollten.Nach etwa neun Stunden Fahrt war das Ziel erreicht: Mit fantastischer Aussicht, eher schleppendem Wetter, dennoch viel guter Laune ging der Lehrgang in die Woche.Da der Lehrgang bereits zum zweiten Mal in diesem Format stattfand, konnte der Leiter Felix Decker an Stärken und Schwächen des Lehrgangs vor knapp zwei Jahren anschließen und das Programm und den Lehrplan für die Teilnehmenden optimieren. Diese lernten innerhalb der Woche das Wichtigste über Knotenkunde, Wildwasser, Mountain Biking und Orientierung im Gelände. Hier war für jeden etwas dabei!Nach der allmorgendlichen Theorieeinheit im Hotelseminarraum wurde der weitere Tag damit verbracht die gelernten Inhalte auszuprobieren und in der Praxis umzusetzen. So konnten die Übungsleiter ihr Können im Klettern, beim Steuern eines professionellen Mountain Bikes oder beim Karten Lesen beweisen. Die Aktionen in der Atem beraubenden Natur Österreichs sind Highlights des Lehrgangs und die weite Fahrt auf jeden Fall wert. Mitte der Woche rissen die Wolken auf und gaben der Sonne die Möglichkeit sich im besten Licht zu zeigen, was alle Anwesenden noch munterer machte.War der Lehrplan für den Tag abgearbeitet, traf sich die Gruppe zum gemeinsamen Essen, anschließendem Klönen und Karten Spielen oder einfach zum Ausruhen im SPA-Bereich des Hotels. Es gab muntere Gespräche und es entwickelten sich einige Freundschaften. Kein Wunder bei so einem tollen Lehrgang !!! Zu Hause angekommen und nach den ersten Rückmeldungen zu urteilen, wären die ersten Plätze des nächsten Lehrgangs bereits besetzt. Die Ausschreibung für einen erneuten Erlebnissport Lehrgang in Österreich folgt Ende dieses Jahres.Weitere Informationen zum Angebot finden sich auf der Homepage der SportRegion Hannover unter www.sportregionhannover.de/de/bildung/sonstige-lehrgaenge/spezialblocklehrgang-in-oesterreich/ Die Durchführung wurde durch die Förderung aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen realisiert.