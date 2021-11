VIDEO: Mehr 🚲-Verkehr jetzt! Zusammen am Niedersächsischen Landtag

"Mehr Radverkehr jetzt!"

Unser Motto: 

Rauf aufs┬á­čÜ▓´╗┐ - aber sicher(er)!┬á

Am Nieders├Ąchsischen Landtag:Gemeinsame ├ťbergabe der Forderungen ÔÇ×Mehr Radverkehr jetzt!ÔÇť von ADFC Niedersachsen, VCD LV Niedersachsen, BUND Niedersachsen, NABU Niedersachsen und Fridays for Future Niedersachsen.Die ADFC-Regionsvorsitzende Annette Teuber betont, dass Minister Althusmann keine weiteren Verkehrsversuche verhindern darf.Facebook-Beitrag mit VideoDie Ortsgruppe Langenhagen geh├Ârt zum Fahrrad-Club ADFC Region Hannover e.V.- - - - - - -- - - - - - -Der ADFC Langenhagen appelliert anTeilnehmenden im Stra├čenverkehr, sich an die Regeln der StVO/der StVZO zu halten und bittet weiterhinum H├Âflichkeit, Freundlichkeit, Zuvorkommen, Vorsicht, R├╝cksicht und - besonders - um Gelassenheit.´╗┐Und:Die ADFC-Ortsgruppe Langenhagen tritt f├╝r eine tatsachenbasierte Berichterstattung ein.StVO = Stra├čenverkehrs-OrdnungStVZO = Stra├čenverkehrs-Zulassungs-Ordnung- - - - - -Rauf aufs ­čÜ▓, aber sicher(er)!´╗┐Langenhagen@ADFC-Hannover.de0151 240 799 75