Trauerfeier für den verstorbenen Fotografen Eckard Schrader

In der Marktkirche Hannover wurde zum Gedenken an den Welfen-Fotografen, Kollegen und Fotografen derin der Landesvermessung Niedersachsen und Ersteller vieler bedeutender Bildbände in Schwarzweiß statt.Eckard Schrader hat bis zuletzt mit hohem Eifer fotografiert und in den letzten Jahren auch noch mit der Digital-Kamera von Panasonic, LUMIX, und neu: in Farbe. So gehörte zu seinen letzten Ausstellungen auch die Colorfotografie.Viele Ausstellungen hatte Schrader in seinem Leben in Räumen von Freizeitheimen, im Historischen Museum, im ehemaligen „Haus der Fotografie“ * in Linden, in Ausstellungsräumen von Banken und Vereinen in seinem über 50 Jahre dauernden Berufsleben als Fotograf organisiert.Seine Bildbände in Schwarzweiß machten ihn stadtbekannt und sein geschichtliches Interesse, die ihn Lebenslang mit den Welfen verband, war so kurios wie erquickend.Seine heimliche Leidenschaft galt dem Sammeln von Briefmarken und begleitete die Welfen (nicht nur fotografisch) neben seiner großen Berufung des Fotografen.Eckard Schrader begann jedoch seine berufliche Karriere nicht als Fotograf, sondern als Automechaniker. Schnell entdeckte er sein Desinteresse, schmiss die Kfz-Lehre und begann in der Nordstadt in einem kleinen Fotogeschäft sein Hobby zum Beruf zu machen.Mitte der 1970er Jahre wurde Eckard Schrader in der Niedersächsischen Landesvermessung (damals noch im Warmbüchenkamp 2 in Hannover-Mitte nähe Aegi) eingestellt. Fortan war Schrader der Haus- und Hoffotograf der Landesvermessung und war neben anderen Kollegen und Kolleginnen im Labor für die Entwicklung von Luftbildnegativfilmen (18x18 und 23x23 cm) und Ausschnittvergrößerungen (bis Format A0) von Luftbildern zuständig.In seiner Freizeit feilte er unermüdlich an seiner fotografischen Darstellung von Objekten. Vor allem hielt er Bahnhöfe, die Herrenhäuser Gärten und viele andere geschichtsträchtigen Orte in Schwarzweiß-Fotografie fest.Nach Auflösung der analogen Fotovervielfältigung, -vergrößerung und Labortechnik in den ersten Jahren des 21. Jhd., schaffte sich Schrader auch eine digitale Kamera an. Aber sein Herz hing weiterhin anund der KameramarkenundEckard Schrader war in diversen Vereinen aktiv tätig und war berufenes Mitglied der „“.4 ehemalige Kolleginnen und Kollegen4 Fotografen HdF*:Bernd Schwabe von wikipedia-Hannover, war ein direkter Nachbar.Ingolf Heinemann mit Frau vom Kunstverein Wunstorf ist u.a. Kurator vieler Foto-/ Ausstellungen und begleitete div. Kunstschaffende., ebenfalls Fotograf aus Hannover, organisierte die Trauerfeier für Ecki, wie wir ihn alle nannten.Sehr traurig: kein einziger ‚‘ war gekommen und auch keine VertreterInnen der Stadt u.a. ehrten den verstorbenen Fotokünstler Eckard Schrader.… und weitere (mir) unbekannte TeilnehmerInnen.(*01.02.1945 bis 26.08.2021)… von der Foto-Kollegin Francis Bee