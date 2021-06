Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: kurz & gut „die Anderter Kronsbergrunde“

Interessiert? Dann bitte völlig unverbindlich über den Link unten Kontakt zur Gruppe aufnehmen!!

Schon nach einigen Minuten erreichen wir vom Treffpunkt in Anderten aus die als sogenannter ‚Erdholländer‘ erbaute Anderter Mühle, die eine interessante Landmarke in der von Feldern geprägten Landschaft darstellt. Seit einigen Jahren wird die Mühle lediglich noch als Wohnraum genutzt. Für uns geht es weiter zum Kronsberg, der nicht nur einen guten Aussichtspunkt über die weite Landschaft bildet, sondern auch mit seiner interessanten Vergangenheit und mit dem neu entstehenden Stadtteil ‚Kronsrode‘ auch Zukunft punkten kann. Uns führt der Weg in östlicher Richtung zum Kanal und vorbei an der Schleuse in Anderten zurück zum Ausgangspunkt. Eine Einkehr ist aktuell nicht vorgesehen. Für die Trinkpause unterwegs gilt ‚Rucksackverpflegung‘.Sie gehören zu der aktiven Generation über vierzig und sind gerne in der freien Natur unterwegs? Dann gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover. Begleiten Sie uns doch einfach einmal unverbindlich.Unser Kontakt-Link für weitere Informationen: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z