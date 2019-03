Giuseppe Morrone feierte 35 Jahre Casablanca

Der Bezirksbürgermeister überbrachte die Grüße vom Bezirksrat und vgi-Ehrenvorsitzender Wolfgang Illmer erinnerte an die Verbundenheit Giuseppes zur Geschäftswelt in Misburg.1973 kam Giuseppe zum ersten Mal nach Misburg, musste aber wieder zurück nach Italien, um seinen Militärdienst abzuleisten. 1975 kam er dann endgültig wieder und arbeitete an verschiedenen Stellen. 1984 kaufte er von Antonio Ritacco das Eiscafe am Meyers Garten. Dieses baute er zu einem Lokal um und nannte es Casablanca.Bis zum heutigen Tag ist das Casablanca ein Anziehungspunkt vieler Gäste aus Nah und Fern.Giuseppe war immer sehr aktiv und sorgte für Gesprächsstoff. 1989 veranstaltete er die Catch-Weltmeisterschaft mit dem Catch-Weltmeister Oskar. Ein Erlebnis, dass die Misburger nicht vergessen werden. 1988 wurde er Festwirt beim Schützenfest der Misburger Schützen. 1992 beteiligte er sich mit an der Box-Veranstaltung von Sven Ottke gegen den Briten Paul Rogers. Ottke gewann den Kampf und im Casa gab es eine Autogramm-Stunde.Bei den Misburger Festivitäten, wie Stadtteilfest, Weihnachtsmarkt, Maibummel, Laternenumzug u.v.m. war er immer beteiligt und sorgte somit zum Gelingen der Veranstaltungen bei.Heute sagt er: