Jetzt reicht es! Wolf-Gegner machen mit Schlagzeilen und Foto mobil

ES REICHT!Denn auf dem Foto kann man unschwer erkennen, dass diese Kuh, die dort auf der Wiese liegt niemals von Wölfen angefallen und getötet wurde, sondern fachmännisch und sauber mit sehr scharfen Fleischermessern gehäutet und sauber vom Gerippe getrennt wurde.Ich finde es einfach frech zu behaupten, es hätten Wölfe sogar 170 Rinder getötet.Der Wolf war Jahrhunderte aus den deutschen und europäischen Wäldern ausgerottet worden, der letzte starb durch eine Kugel eines Jägers im Harz um 1900.seit 2014 steht der Wolf wieder in unseren Wäldern sogar unter Artenschutz, aber es wird alles getan, um ihn wieder auszurotten.Dabei ist der Wolf auch ein Aasfresser und dezimiert natürlich die Überpopulation von Damm-Und Rotwild, frisst auch Ratten und Mäuse, die dem Wald schaden können, aber der Jäger denkt nu an Profit und Trophäe, sowie an seine eigene Ehre.Auch die Schäfer und Tierzüchter könnten mit dem Wolf leben, denn sie bekommen für jedes gerissene Tier sogar eine Entschädigung, der Wolf nicht, der möchte sich nur ernähren, und bekommt im Jahr nur 3-4 Junge, die, wenn sie keine Nahrung finden, jämmerlich verhungern müssen.In Afrika lebt man mit größeren Tierarten und Raubtieren und funktioniert, nur hier im kleinen Deutschland hat eine kleine Gruppe Jäger Angst vor einem Raubtier!Wie lange wollt Ihr uns denn für dumm verkaufen?