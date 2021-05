Blumiges aus dem Berggarten Herrenhausen

Wollt ihr Farben tanken für die Seele? Die passende Tankstelle findet ihr im Berggarten Herrenhausen. Wir haben es nach langer Pause endlich wieder getan und dort unsere grauen Akkus mit kunterbunten Farben aufgefüllt.

Der Berggarten Herrenhausen zählt zu einem der ältesten botanischen Gärten Deutschlands. Seinen Namen bekam er von der Düne, die es hier einst gab. Von der ist heute nichts mehr zu sehen, dafür könnt ihr hier aber das ganze Jahr über die Schönheiten der heimischen und exotischen Pflanzenwelt entdecken. Themengärten greifen die Lebensräume bestimmter Pflanzen auf. Der Irisgarten zeigt sich von April bis Juni in voller Schönheit. Nur ein paar Schritte weiter erwartet euch im Steingarten mit seinen höher gelegten Beeten ein wahres Blütenmeer. Knallbunt ist es zur Rhododendronblüte auch im Bereits 1834 wurde dieser Gartenteil angelegt.Zu meinen Lieblingsplätzen im Berggarten gehört der Staudengrund mit seinem plätschernden Bachlauf, den naturnahen Stauden und der mystischenIdyllische Plätzchen laden hier zu einer Pause ein. Das frische Grün von Farn und Bäumen, sowie die bunten Blüten von Storchschnabel, Trollblumen und Co. sind eine Wohltat für die Seele. Wo könnte man schöner Farben tanken?(Ungefragte Werbung, da der Eintritt in den Berggarten nicht kostenfrei ist)