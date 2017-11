Startschuss zur LUMIX 2018 fällt am 20. Juni

Fotoausstellungen und Vorträge rund um den Fotojournalismus gibt es satt. „Neben den Ausstellungen in mehreren Pavillons auf dem ehemaligen Expo-Gelände wird es erneut eine große Open-Air-Ausstellung in den »Gärten im Wandel« geben. Insgesamt werden 60 Reportagen, Serien und Essays mit etwa 1.500 Fotografien zu sehen sein“, versprechen die Veranstalter.Träger des Festivals sind erneut der Verein zur Förderung der Fotografie in Hannover e.V. und die Hochschule Hannover. Als Hauptsponsor und Namensgeber ist auch wieder Panasonic mit seiner Kameramarke LUMIX dabei. Es gibt Ausstellungen in mehreren Pavillons auf dem ehemaligen Expo-Gelände und eine große Open-Air-Ausstellung in den »Gärten im Wandel«.„Ein Containerdorf, in dem Hochschulen, Redaktionen, Verbände, Initiativen und Fotografen-Kollektive Arbeiten zeigen und für sich werben können, soll nach der Premiere im Jahr 2016 diesmal noch größer werden“, heißt es in der Ankündigung. Ergänzt werden die Bilderschauen durch acht Vorträge international renommierter Fotografen.Die Organisatoren des Festivals sind optimistisch: „Nachdem 2016 an den 5 Festivaltagen weit über 30.000 Besucher kamen, rechnen wir für 2018 mit einem weiteren Anstieg der Besucherzahlen.“