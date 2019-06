Reisefotografie – Bilder von den Philippinen

Wir müssen möglichst viele Aspekte unseres Gastlandes im Foto festhalten. Ein Reisefotograf ist also immer auch Peoplefotograf, Landschaftsfotograf, Architekturfotograf, Streetfotograf, Sachfotograf, Tierfotograf, Porträtfotograf, Reportagefotograf … ( bestimmt habe ich da jetzt noch etwas vergessen). Man fängt das Straßenleben ein, lichtet beeindruckende Landschaften und landestypische Gebäude ab, porträtiert Menschen – und aus allen Bildern muss sich am Ende eine flüssige Geschichte ergeben.Als Beispiel für die Vielfalt der Motive eines Reisefotografen habe ich einmal ein paar Bilder aus den Philippinen zusammengestellt. User, die meine Seiten regelmäßig verfolgen, sind sicherlich schon einmal bei den „Schnappschüssen“ auf das eine oder andere Foto von den Philippinen gestoßen. Hier nun einmal eine geballte Ladung von Motiven aus dieser ostasiatischen Inselwelt, so als Anregung, was nach meinem Geschmack (ja, Fotografie ist immer sehr subjektiv) zum Motivspektrum eines Reiseberichts gehört.Die Philippinen sind ein fotografisch höchst interessantes Land, es bieten sich hier eine Vielzahl toller Motive. Und die meisten Menschen dort lassen sich, wenn sie höflich gefragt werden (Englisch klappt meistens), auch gerne fotografieren.