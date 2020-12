Fototipps: Wenn ein Teil für das Ganze steht

Seine Lieben rund um den festlich geschmückten Baum zu fotografieren ist das eine. Doch die besinnliche Stimmung der Weihnachtszeit lässt sich daneben am Besten auf Fotos einfangen, wenn man einmal Details in den Sucher nimmt. Denn wenn ein kleines Teil stellvertretend für das große Ganze steht, sagt dies oft mehr aus als eine Übersichtsaufnahme mit den Zoomobjektiv in Weitwinkelstellung.Um die Lichtstimmung nicht mit Blitzlicht zu stören, sollte ein Stativ verwendet werden. Das schützt bei längeren Belichtungszeiten nur im Schein der Baumlichter vor Verwacklungsunschärfen, Außerdem lässt sich so die Entfernung sicherer einstellen und beibehalten. Denn im Nahbereich ist die Schärfentiefe nicht besonders ausgedehnt. Und wenn wir schon ein Stativ für Langzeitbelichtung nutzen, können wir die Blende durchaus auf Blende 11 oder 16 schließen. Das weitete den Schärfentiefenbereich etwas aus und lässt die Baumlichter sternförmig erstrahlen.