Fototipps: Ungewöhnliche Perspektiven

Das Foto zu diesem Beitrag zeigt den Teil eines Riesenrades auf einen Jahrmarkt. Die Stahlkonstruktion offenbart nicht auf den ersten Blick, welches Motiv wir da vor uns haben. Man darf ruhig ein bisschen rätseln. Die Linien im Bild führen dabei aufstrebend in die obere Bildhälfte, hinauf zu den Wolken, sie geben dem Foto Dynamik. Sicherlich: jeder von uns urteilt ganz subjektiv über eine Aufnahme; was der eine als hervorragend einstuft, ist für den anderen reif für den Papierkorb. Doch ich glaube, wenn ab und an ein Bild mit ungewöhnlicher Perspektive oder Bildausschnitt in der Bildergalerie auftaucht, wird es fast jeder Betrachter länger anschauen. Und das ist doch schon etwas in der alltäglichen Bilderflut.