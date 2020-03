Damals in Mittelfeld: Als der Bezirksrat ins Kloster ging

Viên Giác ist ein Glaubenszentrum vietnamesischer Buddhisten und eine der größten Pagoden in ganz Europa. Die Mitglieder des Bezirksrates schnupperten in die Lehren des Prinzen Siddhartha Gautama und in fernöstliche Lebensweisheiten hinein. Nach einem leckeren rein vegetarischen Mahl aus der vietnamesischen Küche (die Frühlingsrollen sollen besonders bemerkenswert gewesen sein), versuchten die Politiker von CDU und SPD, ihre Ruhe bei einer kleinen Mediationsübung wieder zu finden. Ob es funktioniert hat, ist nicht überliefert.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf den alten Bildern sogar wieder.