Naturtouren rund um Hannover - Mohnblüte am Kronsberg

Jedes Jahr im Juni verwandeln sich die Felder rund um den Kronsberg in Hannover in ein rotes Meer voller Mohnblüten. Doch die zarte, farbgewaltige Pracht ist leider nur von kurzer Dauer. Wir haben es gerade noch rechtzeitig auf den Hügelrücken neben dem ehemaligen EXPO-Gelände geschafft, ehe die letzten Blütenblätter des empfindlichen Klatschmohns durch Regen und Wind zu Boden geweht werden.

Schon als Kind war ich fasziniert von den Blüten des Klatschmohns. Überall an den Feldrändern war der Mohn neben Kornblumen und Margeriten zu finden und setzte bunte Farbtupfer in die Landschaft. In den Blüten der Wiesenblumen tummelten sich Hummeln, Käfer und Schmetterlinge, die ich interessiert beobachtete. Kein Wunder, dass mich die Mohnfelder rund um den Kronsberg jedes Jahr magisch anziehen. Denn die Liebe zur Natur und ihren Schönheiten trage ich immer noch in meinem Herzen. Und ein Bummel rund um den Aussichtshügel mit Blick auf den blühenden Klatschmohn entschleunigt nicht nur wunderbar, sondern weckt auch schöne Kindheitserinnerungen an Zeiten, in denen Felder noch nicht totgespritzt waren, sondern voll kribbeligem Leben steckten.Und kribbeliges Leben ist auch heute rund um den Kronsberg zu beobachten. Hummeln, Bienen, Weichkäfer und Schmetterlinge wie Distelfalter, Kleiner Fuchs und Ochsenauge kommen uns vor die Linse. Über uns trällert eine Lerche ihr Lied, ein Turmfalke steht im Rüttelflug über dem Mohnfeld und hält Ausschau nach Beute. In den Zweigen der Kirschbäume am Wegesrand naschen Amseln die ersten Früchte, während junge Blaumeisen bei ihren Eltern mit lautem Gepiepse und schlagenden Flügeln um Futter betteln. Die Hauptrolle spielt an diesem sonnigen Nachmittag aber der blühende Klatschmohn (Papaver rhoeas), dessen rote Blüten sich zu Füßen des Aussichtshügels wie ein Gemälde von Claude Monet ausbreiten.Wenn ihr die Blütenpracht in diesem Jahr noch erleben wollt, solltet ihr euch unbedingt vor den nächsten Regenschauern auf den Weg machen.Viel Spaß beim Bummel durch meine Bildergalerie!