Expo 2000 – Was ist geblieben?

Was ich vorfand war ein Mix aus mehr oder weniger verfallenen Expo-Pavillons, einige umgebaute oder neu gebaute Gebäude mit angesiedeltem Gewerbe, auch ungepflegte Freiflächen. Darunter leider auch in sehr schlechtem Zustand der damals bunt blühende Holländische Pavillon. An vielen dieser ungenutzten Gebäude sind Scheiben oder andere Gebäudeteile zerschlagen und Flächen beschmiert worden. Vieles ist verdreckt und gammelt vor sich hin. Inzwischen wurden einige dieser Grundstücke mit Maschendraht-Zaun und Stacheldraht abgesperrt.Es hat sich sehr vieles im Lauf der Zeit verändert. In der Nähe des Expo-Wal, früheres Wahrzeichen der Expo, sind plötzlich mehrere neue Hausblöcke entstanden. Auf der anderen Seite steht schon länger ein weithin sichtbarer, Schwedischer Möbelmarkt.Der Wal-Schwanz ragt schon von weitem eindrucksvoll zwischen den Gebäuden hervor, wenn man die Straße aus Richtung Messe-Ost herauf geht. Im Expo-Wal werden immer noch regelmäßig Gottesdienste gefeiert und auch andere Veranstaltungen durchgeführt.Ich erinnere mich noch gut an den 31.7.2000, als der Wal unter dem Motto „Welcome to the Future“ seinen Aktionstag während der Expo hatte. Ich war selber aktiv als Helfer dabei und bin an diesem Tag interessanten Menschen aus aller Welt begegnet.Gegen Ende meines Rundgangs kam ich an dem früher gelbfarbigen „Riesenbriefkasten“ vorbei, der nun weiß ist und die Werbung eines Autoherstellers trägt. Von dort oben hatte ich damals bei meinem ersten Expo-Besuch einen tollen Überblick über das Gelände.Für einen kleinen Eindruck von dem, was ich dort vorgefunden habe, habe ich einige Bilder vom 10.11.20 hier eingestellt. Wer kann noch weiteres zu den Gebäuden und Flächen auf den Fotos sagen? Für Hinweise bin ich dankbar.