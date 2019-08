....mal wieder Park der Sinne ....Wasser .... (Donnerstagsrunde)

An der berühmten Wasserstelle tummelten sich Familien mit Kindern, so war an ein Fotografieren nicht zu denken. Desgleichen wurde uns durch eine Hochzeit der Zugang zum Treffpunkt "Ort der Idylle" verweigert.Aber...es gab ja noch den kleinen Bachlauf.Inzwischen war es Spätnachmittag und durch den Tiefstand der Sonne wurde uns ein herrlich, warmes Licht beschert. Leider hatten einige von uns noch andere Termine und waren gegangen, während Sigrid und ich unsere Hocker aufstellten und uns mit dem "kleinen Wasserfall" beschäftigten. Es sind von dieser Stelle so ca. 60 brauchbare Bilder übrig geblieben, von denen ich einige euch zeigen möchte.Dieser "Workshop" wird nun nicht jeden interessieren....doch für "Insider" könnte er sehr nützlich sein.