Kontinuität im Eugenesen – Präsidium

Die Versammlung wählte Vizepräsident Karl-Heinz Ganteföhr wieder, der schon seit 12 Jahren im Präsidium arbeitet. Bianca Wallrafen wurde als Beisitzerin Tanz im Amt bestätigt und startet damit in ihr elftes Amtsjahr. Nachdem Schriftführerin Sandra Rosenkranz sich nicht wieder der Wahl stellte, blieb dieser Posten leider unbesetzt.Präsident Rolf Ballreich dankte seinem Präsidium und wünschte sich eine Fortsetzung der vertrauensvollen Zusammenarbeit.Das Präsidium besteht außerdem aus Vizepräsident Jürgen Grimm, Schatzmeister Sascha Glade, Beisitzer Technik Holger Beschenboßel und dem Jugendbeauftragten Lukas Wildhagen.Die Ehrennadel in Bronze für 11 Jahre Mitgliedschaft erhielten Isabel Gloge und Leticia Marie Hellmann und Nadine Schenke bekam die silberne Ehrennadel für 19jährige Mitgliedschaft. Für 25jährige Mitgliedschaft wurden Andrea Grimm und Patrick Voltmer mit der Ehrennadel in Gold geehrt.