Eugenesen Kostüm-Flohmarkt war voller Erfolg

Der Erlös wird natürlich in neue Kostüme gesteckt, denn daran herrscht in einem Karnevalsverein ständiger Bedarf.Nächstes Jahr im Januar wird es wieder einen Flohmarkt geben, der Termin wird dann rechtzeitig bekannt gegeben.Eine gute Gelegenheit, seine neue Errungenschaft zur Schau zu stellen, ist beim Kinderkarneval am 17. Januar in der Kardinal-Bertram-Schule, Loccumer Straße 46, Hannover-Wülfel. Beginn 15 Uhr, Eintritt für Kinder frei (Erwachsene 4,50 €). Ein Programm von Kindern für Kindern, inklusive Freispielen, und Preise gibt es auch zu gewinnen.