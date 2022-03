Damals in Mittelfeld: Als es auf der Cebit noch rund ging

Unbestreitbare Hauptattraktion zumindest für männliche Fotografen war eine Body-Paint-Aktion eines Speicherkartenherstellers. Das hübsche bunt angemalte Model präsentierte SD-Karten mit sage und schreibe 8 GB Kapazität. 2007 noch ein Messe-Hit.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den Myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.