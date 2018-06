Nachgestellt: Kindertod durch rechtsabbiegenden Lkw - Hoffnung?

Mit kleinen Spielzeugfiguren wurde nun der - vorhersehbare - Kindertod durch einen rechtsabbiegenden Lkw-Fahrer nachgestellt.Vorhersehbar - und damit vermeidbar - war der Tod des 11-jährigen Schülers durch einen rechtsabbiegenden Lkw-Fahrer in den Industrieweg, weil die Verwaltung der Stadt Hannover diese Ampelkreuzung so (tödlich) gestaltete.NACH dem Tod hat die Stadtvewaltung Hannover - als erste Maßnahme von weiteren erforderlichen - plötzlich viele Radwegfurten auf den Kreuzungen entlang der Vahrenwalder Straße rot gefärbt, siehe. Aber erst danach ... und nur an der Vahrenwalder Straße.Es besteht Hoffnung, dass in der Politik - nach zu vielen Todesopfern - ein Umdenken stattfindet, auf freiwilliger Basis: Die Region Hannover führt - nun - ab 2019 Abbiegeassistenten an ihren Lkw auf freiwilliger Basis den Abbiege-Assistenten ein. DetailsKönnen unsere Politiker umdenken, wie insbesondere:- Andreas Scheuer / CSU, Bundesverkehrsminister und- Dr. Bernd Althusmann / CDU, Verkehrsminister Niedersachsen?Diese beiden rufen eine Konferenz nach der anderen ein, und dabei wäre es doch so einfach, was - freiwillig und mit Steuergeldern - zu tun:Freiwillige(!) und damit vorbildhafte(!) Einführung des Abbiegeassistenten für alle Lkw, die diesen beiden Politikern unterstehen. Und damit positive Zeichen setzen auch für andere (private und insbesondere staatliche) Lkw-Betreiber, in ihren Lkw auch solche lebensrettenden Systeme einzubauen.Freiwillig, und damit zeitlich lange bevor eine EU-Regelung greift.Für das Land Niedersachsen sind dies u.a. die schweren Fahrzeuge der, mit dem auch für Langenhagen zuständigen. Dienstherr dieser Lkw:Der ADFC hat Abgeordnete des Niedersächsischen Landtages über Todesraten und über Möglichkeiten zu deren Abstellung informiert und zu Aktionen aufgefordert.Die bisherigen aktuellen ADFC-Termine mit der Landespolitik zu diesem Thema:Sobald Infos über Aktionen dieser Fraktionen, des Landtages bzw. der Landesregierung vorliegen, werden diese hier publiziert.Der Abbiegeassistent verpflichtet gerade die Kommunen wie die Stadt Hannover (und die Stadt Langenhagen!) dazu, Ampelschaltungen so zu gestalten, dass rechtsabbiegende Lkw-Fahrer an Ampeln zeitlich eine von den geradeausfahrenden Radfahrenden getrennte Ampel-Grün-Phase erhalten.Auch in Langenhagen überfuhr ein rechtsabbiegender Lkw-Fahrer an der Ampelkreuzung Pferdemarkt / Hanseatenstraße von hinten einen geradeausfahrenden Radfahrer - tödlich.Vermeidbar alleine schon durch eine andere Ampelschaltung in Langenhagen. Aber: Die Stadt Langenhagen hat auch an dieser Kreuzung bisher keine Änderungen der Ampelbeschaltung durchgeführt:Auf ein Neues also an dieser nach wie vor gleich todesgefährlichen Kreuzung - auch in Langenhagen ...