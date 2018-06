Rot, rot, rot - zu spät: Schwer verletzt, und auch tot

Es musste erst ein Schulkind aus einer Langenhagener Schule durch einen rechtsabbiegenden Lkw totgefahren werden ...Erst danach, nach diesem SCHRECKLICHEN Unfall, färbte die Stadt Hannover, die Radwegfurten an Kreuzungen an der Vahrenwalder Straße rot, zwei Monate NACH diesem - auch wieder vorhersehbaren - Todesfall.Eine Maßnahme, die in den entsprechenden Vorschriften wie ERA und RASt enthalten ist ....Die Fotos entstanden auf einer Radfahrt von Langenhagen nach Hannover: Diese Strecke befährt der Autor dieses Artikels häufig und dankt für diesen ersten Schritt zum eigenen Schutz an dieser tödlichen Kreuzung. Weitere Schritte wie getrennte Ampelphasen für rechtsabbiegende Lkw und geradeausfahrende Radfahrende werden als unerlässlich und für besonders dringenlich gehalten ....Ähnliches wie aus Hannover gibt es auch aus Langenhagen zu berichten:1.Das neue Langenhagener Schwimmbad "Wasserwelt" hat eine viel befahrene Parkplatzausfahrt über einen Zweirichtungsradweg.2.Bereits zwei Jahre VOR der Eröffnung forderte der ADFC Langenhagen die Stadtverwaltung schriftlich(!) auf, die Radwegfurten besser zu markieren, z.B. mit einer Rotfärbung.3.Dies wurde von der Stadtverwaltung schriftlich(!) abgelehnt.4.Nur VIER Tage nach der Eröffnung überfuhr ein vom Parkplatz ausfahrender Pkw eine Radfahrerin so schwer, dass sie heute - acht monate nach diesem - vorhersehbaren Unfall - immer noch nicht wieder arbeitsfähig ist.5.Es dauerte nach dem Unfall noch rund ein halbes Jahr und langwieriger Diskussionen und Anträge im Verkehrsausschus und im Langenhagener Stadtrat, bis entlang dieser Unfallstelle eine Rotfärbung der Radwegefurt vorgenommen wurde. Dabei ist diese Rotfärbung Inhalt der Vorschriften wie ERA und RASt zur Verkehrsminderung.1.Bitte kein Rechtsbruch durch Nichtbefolgung von Vorschriften.2.Bitte mit den vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen nicht bis zu einem (tödlichen) Unfall warten, sondern RECHTZEITIG und VORHER einleiten.