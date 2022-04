Wir alle sind Ukrainer – Neues von der Archäologie-Genetik

Es war im Jahr 2003 als die Wissenschaft etwas bekannt gab, dass weltweit für großes Aufsehen sorgte. Das menschliche Erbgut, unser Genom, konnte fast vollständig entschlüsselt werden. Mit dem Verstehen darum, wie unser menschlicher Körper funktioniert, brach damit ein neues Zeitalter der Medizin an. Es könnte in Zukunft dafür sorgen, dass Krankheiten wie Krebs irgendwann der Vergangenheit angehören. Allerdings auch, dass in die Evolution eingegriffen wird, was Vorteile und Risiken in sich bergen kann, indem optimierte Menschen geschaffen werden. Bis zu welcher Grenze wäre das moralisch vertretbar? Aber die Entschlüsselung der DNA hat auch zur Folge, da sie unsere Erbinformationen enthält, dass die Wissenschaft seit Neuestem nun die Menschenströme und -wanderungen auf der Erde zurückverfolgen kann. Wer ist wann wohin gewandert, um den Globus zu erobern und zu besiedeln, und wer hat sich in welchem Verhältnis miteinander vermischt. So wissen wir nun auch, dass die Hautfarbe kein Indiz für einen Verwandtschaftsgrad ist. Ein Afrikaner kann uns z. B. verwandtschaftlich näherstehen als ein irgendein anderer Weißer. Afrikaner, die südlich der Sahara leben und die in Europa eingewandert sind, werden sich innerhalb von vielleicht 10.000 Jahren der Hautfarbe unserer nördlicheren Breiten angepasst haben. Andersherum werden Europäer, die nach Afrika auswandern, eine dunklere Hautfarbe annehmen. Die Evolution sorgt dafür. Sie passt den Menschen den Umweltbedingungen an.Wir wussten schon lange vor der Entschlüsselung des Genoms, dass Menschen aus Afrika schon vor Jahrhunderttausenden nach Europa eingewandert sind. Sie gehörten zur Gattung des Homo erectus, waren aber keine Vorfahren von uns. Irgendwann sind sie ausgestorben. Unsere Vorfahren hingegen, die moderne Menschen des Homo sapiens, sollten Afrika - und das kann heute nun genetisch sehr genau nachgewiesen werden - vor 40.000 Jahren verlassen. Sie sind es, aus denen wir hervorgegangen sind. Diese Menschen besiedelten zunächst, aus Anatolien kommend, die Balkan-Region, bevor sie sich vor 8.000 Jahren über ganz Europa verbreiteten und mit ihnen Sesshaftigkeit, Ackerbau und Viehzucht, brachten.Ein anderer Teil dieser Einwanderungswelle aus dem Nahen Osten hatte einen anderen Weg genommen. Diese Menschen zogen über den Kaukasus in die pontische Steppe, einem riesigen Gebiet nördlich des Kaspischen und des Schwarzen Meeres. Und dazu gehört neben der kasachischen Steppe auch das Gebiet der gesamten heutigen Ukraine.Aber diese Menschen der Kupferzeit blieben nicht in der Gegend. Mit ihren schnellen Pferden, den Botai-Pferden, (deren verwilderte Nachfahren die heutigen Przewalski-Pferde sind), machten sie sich auf den Weg nach Westen und besiedelten in kurzer Zeit ganz Europa. Zum Teil besetzten sie dünn besiedelte Gebiete, zum Teil wird es zu Verdrängungskämpfen gekommen sein. Auch brachten sie für die Ansässigen tödliche Krankheiten mit. Allen diesen Umständen waren die Menschen, die 3.000 Jahre zuvorgekommen waren, wohl auch auf Grund ihrer Unterzahl und kämpferischer Unterlegenheit, nicht gewachsen. Die Neuankömmlinge waren große Menschen, ein Hirten- und Reitervolk. Mit Pfeil und Bogen, aus dem Sattel schießend, waren sie den sesshaften Bauern weit überlegen. So waren die Einwanderer aus der pontischen Steppe sehr erfolgreich, übernahmen auch Ackerbau und Viehzucht und die Pferde der bisherigen Europäer, verdrängten sie fast vollständig und wurden damit zu unseren hauptsächlichen Vorfahren. Und so können wir heute tatsächlich sagen, dass wir eigentlich, bis auf kleinere Gruppen wie z. B. die Basken oder die Bewohner Sardiniens, fast alle irgendwie Ukrainer sind, sind doch unsere Vorfahren vor 5.000 Jahren aus der Ukraine aufgebrochen, um Europa in rasendem Tempo zu erobern.Bis zum Jahr 2003 dauerte die Entschlüsselung des ersten menschlichen Genoms noch über 10 Jahre. Heute können mit derselben Sequensziermaschine über 300 an einem einzigen Tag decodiert werden, und das Tempo wird immer schneller. Das ergibt natürlich ganz neue Möglichkeiten und das für jeden Einzelnen von uns. Wer heute wissen möchte woher seine Vorfahren stammen, kann seine eigene DNA sequenzieren lassen. Dann wird, je nach Qualität des Unternehmens, bei dem man es in Auftrag gibt (auch eine Kostenfrage) aufgedröselt, wie viele prozentuale Anteile man von z. B. einem Skandinavier, Engländer, Deutschen, Südeuropäer oder was auch immer, in sich trägt. Und dabei stellt sich dann heraus, dass wir, was wir natürlich auch schon vor Beginn Genforschung wussten, aber noch nicht wirklich beweisen konnten, auf irgendeine Art alle mehr oder weniger miteinander verwandt sind. Und natürlich auch fast jeder von uns mit Karl dem Großen.Auch rechnerisch kann man das schnell begreifen. Verdoppelt man jeweils die Zahl unserer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern u.s.w., so kommt man schon nach relativ wenigen Rechengängen auf astronomisch hohe Zahlen. Auf eine Anzahl von gigantisch vielen Menschen, die es nicht annähernd auf der Erde, wie lange die Menschheit auch existieren mag, geben wird. Und mit jedem Rechenvorgang verdoppelt sich die Zahl weiter. Ein Beispiel: Stelle man sich einmal vor, man könnte ein Blatt Papier theoretisch 50mal übereinanderfalten. Wie dick mag es dann wohl geworden sein? Es ist kaum zu glauben. Aber es entspricht ungefähr der halben Entfernung von der Erde bis zur Sonne, rund 75 Millionen Kilometer. Eine solche Verdopplung kann also nur bedeuten, dass die einzelnen Linien des eigenen Stammbaumes irgendwo immer wieder zusammenführen. Und je weiter man zurückgeht, auf immer weniger Menschen.Wir alle auf dem Globus sind also mehr oder weniger miteinander verwandt. Alle Abstammungslinien, jedes Einzelnen von uns, lassen sich heute beim weiblichen Geschlecht genetisch auf eine einzige Vorfahrin zurückverfolgen. Diese Ur-Eva hat vor rund 160.000 Jahren gelebt. Allerdings ohne den Ur-Adam, denn den gab es schon 200.000 Jahre zuvor, nämlich vor etwa 360.000 Jahren. Und beide hatten damals eine sehr dunkle, wenn nicht sogar schwarze, Hautfarbe. Das konnten die Verfasser der Bibel natürlich noch nicht wissen.Wer mehr über dieses hochinteressante Thema erfahren möchte, das ja schließlich unser aller Herkunft, unseren Ursprung betrifft, empfehle ich das Buch „Die Reise der Gene“. Johannes Krause, einer der weltweit profiliertesten Archäo-Genetiker, beschreibt darin nach neuesten genetischen Erkenntnissen die Wanderbewegungen der menschlichen Spezies auf der Erde. Und die Erkenntnis daraus ist, dass wir alle Migranten sind. Wanderbewegungen von Menschen sind zu allen Zeiten das Normalste von der Welt. Selbst wir jetzigen Europäer könnten in Zukunft wieder davon betroffen sein, wenn wir durch den Klimawandel und Ausbeutung mit anschließender Versteppung von Agrarlandschaften Gebiete Europas unbewohnbar machen. Dann werden wir es vielleicht sein, die sich andere bewohnbare Gegenden der Erde suchen müssen. Und dann werden wir die Fremden, die Eindringlinge sein.