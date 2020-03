Rezepte nachkochen

2.5 kg Kohlrüben, Schweinskopf, Wasser, 1 Zwiebel Schweinskopf, Wasser Wasser, Salzdie Kohlrüben schälen, würfeln, blanchieren, zur Seite stellen, den Schweinskopf mit den Gewürzen ansetzten, garkochen, herausheben, Brühe durch ein Sieb gießen, aus Fett und Mehl eine Schwitze zum Binden der Suppe zubereiten, gut verquirlt in die Brühe geben, aufkochen und die Kohlrübenwürfel auf kleiner Flamme fertig garengeschrubbte Möhren, ZuccinisZuccinimit den Schäler lange Gemüsebandnudeln von dem Gemüse schälen, bißfest rösten, mit Petersilien bestreuen1.500 g gekochte, geschälte Kartoffeln, Milch, Speckscheiben, Zwiebelringe, Butter, Salz, Muskatdie Kartoffeln zerdrücken, heiße Milch angießen, gut verrühren, so daß eine Suppe entsteht mit Butter, Salz und Muskatabschmecken, Speckscheiben und Zwiebelringe in Butter anbraten und auf die Suppe legen