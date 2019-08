Bayerns Verkehrsminister Dr. Hans Reichhart: Fahrgäste profitieren von dichterem Takt bei Bayerns Zugverbindungen

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 sollen folgende Lücken im Takt geschlossen werden:Roth – Hilpoltstein, Wicklesgreuth – Windsbach, Neustadt – Aisch – Steinach: Schließung von Taktlücken am Abend und Ausweitung des SpätverkehrsBamberg – Kronach: Schließung der Taktlücke mittagsWürzburg – Bamberg: Schließung von Taktlücken am Abend und zusätzliche Spätverbindung nach 23 UhrWürzburg – Lauda: Ausweitung des AbendverkehrsMünchen – Salzburg, Rosenheim – Kufstein, Rosenheim – Holzkirchen: Schließung von Taktlücken am frühen Morgen und am späten AbendMünchen – Mühldorf, Mühldorf – Simbach, Mühldorf – Burghausen, Mühldorf – Rosenheim, Mühldorf – Landshut, Mühldorf – Traunstein / Traunreut: Schließung von Taktlücken am frühen Morgen und am späten Abend, Einführung eines Wochenendverkehrs im 2-Stunden-Takt auf der Strecke Mühldorf – Traunstein (teilweise ab 2020).Schwandorf – Marktredwitz, Schwandorf – Furth im Wald: Schließung von Taktlücken in den AbendstundenDie Beschlüsse ergänzen damit die bereits vereinbarte Schließung von Taktlücken auf den nachfolgenden Strecken, die ebenfalls im Dezember 2019 wirksam werden:Aschaffenburg – MiltenbergUlm – Ingolstadt – RegensburgTraunstein – RuhpoldingRegensburg – Flughafen MünchenAschaffenburg – HanauAschaffenburg – DarmstadtKahl – SchöllkrippenWeitere Angebotsverbesserungen sollen im Jahr 2020 folgen. Der Freistaat Bayern führt hierzu Gespräche mit den betroffenen Bahnunternehmen.