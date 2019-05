„Wünsch dir was“ - SWR1 Pop & Poesie in Ulm-Söflingen

SWR1 entführt das Publikum in die Welt von Popmusik und Poesie. Ein Konzert, bei dem neun Musiker, Sänger und Schauspieler die größten Hits aller Zeiten in ganz individuellen Versionen spielen – in der Originalsprache und in der deutschen Übersetzung. Hinter vielen Songtexten stecken nämlich poetische und lyrische Kleinode, spannende Geschichten oder schlicht witzige Erzählungen, die auf ihre Entdeckung warten. SWR1 Baden-Württemberg sucht diese Perlen der Popmusik, nimmt sich ihrer seit Jahren in der Reihe "SWR1 Pop & Poesie" an und hat bis heute fast 200 der größten Hits aller Zeiten übersetzt.Was einst als kleines Event mit 50 Zuschauern begann, lockt inzwischen jedes Jahr Tausende0 Musikbegeisterte an. Die Dynamik von Pop und Poesie reißt die Zuschauer jedes Mal mit. Denn der besondere Reiz der Konzerte besteht nicht nur darin, seine Lieblingssongs Wort für Wort zu verstehen, sondern vor allem auch in der einzigartigen Inszenierung der Bühnenshow: Die intensiven Stimmen der Profi-Sprecher, die Licht- und Soundeffekte und die individuellen Interpretationen der Musiker lassen eine Atmosphäre entstehen, die Moderator Matthias Holtmann als „intim, stimmungsvoll, emotional und höchst unterhaltsam“ bezeichnet.Am Samstag, 8. Juni 2019 fällt der Startschuss für ein neues Programm von SWR1 Pop & Poesie in Concert. Was genau in diesem Sommer auf der Bühne passiert, ist noch geheim, denn Matthias Holtmann, der Erfinder des Kultformats, hat die Ausarbeitung der "Wünsch dir was"-Tour ganz in die Hände der Fans gelegt. Abgestimmt haben die SWR1 Hörerinnen und Hörer auf SWR1.de. Zwei Wochen lang konnten sie mitmachen und für die "Wünsch dir was"Tour abstimmen. Viele haben sich beteiligt und aus 49 Titeln ausgewählt.Karten für das Konzert in Söflingen gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop. Ticket Hotline 07 31 / 156 855Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.