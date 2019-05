Anzeige

Vorerst letzes Disco Inferno im Ulmer Bootshaus

Mit einer kleinen Abschiedsträne in den Augen feiert DONAU 3 FM an diesem Wochenende die sechste und vorerst letzte DISCO INFERNO – Party auf dem Ulmer Bootshaus. Dass dies - nach der Insolvenz des bisherigen Pächters - überhaupt möglich ist, macht ein Zusammenschluss des Ulmer Radiosenders mit Bootshausbesitzer Ebbo Riedmüller und dem Cateringteam vom Landgasthof Hirsch erst möglich.

Die Meldung geisterte noch lange nach dem Bekanntwerden im April durch die Ulmer City – das Bootshaus Bar & Grill Ulm schließt. Schuld waren Miet-Rückstände des Pächters. Besitzer Ebbo Riedmüller musste den Nothebel ziehen und das Lokal auf der Donau schließen. Inzwischen wurde vom bisherigen Betreiber ein Insolvenzantrag gestellt.

„Die Nachricht erreichte uns vollkommen unerwartet. Natürlich stellten wir uns sofort die Frage, ob die Insolvenz des Pächters auch ein Aus unserer Party-Reihe „DISCO INFERNO“ auf dem Bootshaus bedeute. Und die nächste Party, am 04. Mai, war schon geplant und angekündigt.“ erinnert sich DONAU 3 FM Geschäftsführer und Veranstalter Carlheinz Gern an die bangen Stunden nach dem Bekanntwerden der Schließung. „Zum Glück sprangen unsere Partner und Freunde uns sofort zur Seite und ermöglichen es so, eine tolle Abschiedsparty auf dem Bootshaus Ulm zu feiern.“

Bootshausbesitzer Ebbo Riedmüller sagte DONAU 3 FM sofort zu, die geplante Party - trotz eigentlich verschlossener Türen - doch stattfinden zu lassen. Das Catering und die Bewirtung übernimmt Johann Britsch und seine Profis vom Hotel-Landgasthof Hirsch in Finningen.

Auch bei der letzten Party auf dem Bootshaus werden wieder bis zu 500 Gäste erwartet. Für die richtige Musik sorgt DJ Funked und das Team der RhythmFellows. Tickets gibt es noch bis Samstag-Vormittag auf donau3fm.de und an der Abendkasse.

Nach dieser Party verabschiedet sich das DONAU 3 FM DISCO INFERNO fürs Erste in die Sommerpause. Ab Herbst wird die Veranstaltungsreihe dann in frischem Gewand in der neu gestalteten Oldtimerfabrik Classic in Neu-Ulm stattfinden. Die Termine und Tickets dazu finden Sie zu gegebener Zeit auf donau3fm.de.

