Hillu´s Herzdropfa gewinnen Sebastian Blau Preis- "Oscar der Mundart"- Mit Preisgeld erste CD produziert

Der Gewinn des "Oscars der Mundart" im vergangenen Jahr war der Anlaß für den Namen des neuen Programms von Hillu´s Herzdropfa. Das sympatische Duo erzählt im Pressegespräch, das sie den Sebastian Blau Preis gleich in zwei Kategorien gewonnen haben. Nicht nur das. Auch die Fernsehauftritte nehmen zu erklären die beiden. So sind sie am 17. Oktober im SWR Fernsehen bei Freunden in der Mäulesmühle sowie bei der Fasnet 2018 in Donzdorf und Memmingen wieder zu erleben.

" Wir geben nicht an, aber wir sind stolz drauf erklären die beiden. Der Sebastian Blau Preis geht auf den Heimatdichter zurück, der eigentlich Josef Eberle hiess und unter dem Pseudonym Sebastian Blau veröffentlicht hat. Der Preis wird alle 10 Jahre gewählt. Die beiden haten für den Jurypreis ein Preisgeld von 2.500 € erhalten. " Mit dem Geld, so erzählt Hillu haben wir uns einen Traum erfüllt und unsere erste CD veröffentlicht. Gewonnen haben die beiden aus Jusitingen stammenden Künstler auch den Publikumspreis. Der Preis war mit 500€ dotiert. Das Duo hat das Geld für Straßenkinder in Stuttgart gespendet. Wir wollten unter die letzten 8 kommen, sagten die beiden einhellig.Begeistert in dem Gespräch zeigten sie sich auch vom Hotel Sonne wo die beiden sich schon fast wie zu Hause fühlen. " Hier passt einfach alles". Alles Top Organisiert, alle Gäste versorgt und alle haben Spaß was will man mehr, sagen die beiden. Sie sind was sie auch betonen viel näher am Publikum als in einer großen Halle.Und eines steht schon fest. Auch im kommenden Jahr werden sie mit ihrem neuen Programm " Dobbelt Gmobblet"auch Röfingen auf dem Tourplan haben. Zum Programm an dem sie seit August arbeiten, konnten sie bis jetzt noch wenig sagen, nur das sie gleich angezogen sein werden.Das Programm „Huat ab! D´Albschwoba kommet“ läuft super erzählen die beiden.