Ganz besonderes Schlagerfestival im Zollernalbkreis- Der Vorverkauf ist in vollem Gange- Duo Wöhrle bei einem seiner seltenen Auftritte zu erleben-Feldberger kommen

Das Duo Wöhrle, daß die Künstlerinnen Produziert, wird bei einem der mittlerweile selten gewordenen Auftritte Live zu erleben sein. Georg Wöhrle erzählt bei einem Studiobesuch unserer Redaktion in diesem Jahr, daß sie hauptsächlich nur noch als Produzenten tätig sind. Einer der bekanntesten, die im Studio waren ist der Kabarettist Wolfgang Krebs.Ein weiterer Gast ist der junge Sympatische Sänger Simon Broch.In diesem Jahr hat der junge Künstler, der aus einer 7 köpfigen Familie, und im Kanton Luzern aufwuchs, sein aktuelles Album " Rosenkavalier" veröffentlicht.Broch hat in diesem Jahr den Eventmanager erfolgreich abgeschlossenEin weiterer Gast ist das Duo Sawa.Das Duo, daß auf eine 16 jährige Karriere und 20 Alben, sowie unzählige Singleveröffentlichungen zurückblicken kann,werden für eine einmalige Stimmung sorgen. Der gelernte Klavierbauer Walter Dannecker zeichnet sich für mehr als 300 Titel verantwortlich.Seine Frau Sarah stand unter anderem schon mit Hansi Hinterseer , Andreas Fulterer und Fred Bertelmann auf der Bühne, Dadurch dürften sie dem Fest einen besonderen Glanz verleihen.Natürlich werden auch die Gastgeberinnen, die wir demnächst hier vorstellen,auch Titel Ihrer aktuellen Platte zu Gehör bringen. Mit dem " Top Act" ist den Mädels ein Jackpot gelungen.Live zu erleben werden " Die Feldberger" sein. Über die Jungs um Hansy Vogt und Lothar Böhler etwas zu erzählen, wären Eulen nach Athen getragen.Das Quartett hatte im Auftrag der Bundesregierung die Ehre die deutsche Musik in Tokio vorzustellen.Sie veranstalteten auch das erste Feldberger Festival am Titisee, bei dem kein Geringerer als Joe Cocker damals auftrat, und ein Sonderkonzert gab.2013 wurden die vier Musiker als Künstler des Jahres ausgezeichnet. Moderiert wird der Abend , der um 18 Uhr beginnt von der SWR 4 Moderatorin Bärbel Schlegel.