Anita& Alexandra Hofmann als Vorbild- 3 mal 1 im Portrait- Im Frühen Alter Gesangswettbewerb gewonnen

Total begeistert beschlossen sie im Jahr 2001 bei einem Gesangswettbewerb bei uns im Ort mitzumachen. Anfangs war der Papa sehr skeptisch, aber die Mama meinte schmunzelnd: „Lass ’se macha, wenn sie Spaß dran haben“. Mit gerade einmal 4, 6 und 9 Jahren fiel uns die Titelwahl natürlich nicht schwer: „Immer auf die Kleinen“ (Geschwister Hofmann). Voller Energie und Freude sangen sie den Titel vor und gewannen den ersten Platz. Das war der Startschuß. "Daraufhin übten wir zusammen immer mehr Lieder ein, und überraschten unsere Oma zum Geburtstag mit einem 45-minütigem Programm". Schließlich schafften sie es auch den Papa zu überzeugen. Der Vater suchte nach Gelegenheiten, bei denen die Mädels ihre Freude am Singen zeigen durften. Am 1. Mai 2004 lernten sie dann den damaligen Produzenten, Komponisten und die damalige Texterin bei einem Auftritt kennen. In diesem Jahr erschien auch schon unsere allererste Maxi-CD „Musik ist unsere Sonne“ unter dem Namen „Geschwister Mutsch“. Im Jahr 2005 hatten wir die Mädels besonderes Highlight: ein Auftritt im MDR bei Achim Mentzel’s Kinderhitparade mit unserer nächsten Single „Der Froschtwist“. Viele weitere eigene CD’s, Radio-, Fernseh- und Liveauftritte im In- und Ausland folgten.Mit der Zeit lernten sie einen neuen Produzenten kennen und es entstanden einige Maxi-CD’s mit neuen Titeln. Darunter war z.B. ihr erstes eigenes Lied„Jede Menge Spaß“, mit dem wir im Jahr 2010 bei „Immer wieder sonntags“ in der ARD und bei Hansy Vogt’s Sonntagstour im SWR auftraten. Ebenfalls bei Hansy Vogt’s Sonntagstour waren sie 2011 mit unserem Titel „Das erste Mal fliegen“ mit dabei. Ein weiteres persönliches Highlight dieses Jahres war die Reise nach Amerika – genauer gesagt nach Chicago! 2011 ging es im Sommer zehn Tage Chicago und Umgebung .Dort erkundeten sie das Land und Präsentierten dem Auditorium bei mehreren Auftritten ihre Lieder. Im darauffolgenden Jahr durften ging es erneut zehn Tage nach Chicago. Das war im Winter , wo sie mit eigenen und traditionellen, deutschen Weihnachtsliedern im Gepäck und mit neuem Namen ihre Auftritte absolvierten. Mit den Jahren haben sie sich natürlich optisch, stimmlich und musikalisch verändert, weswegen es für sie an der Zeit war, einen passenden Namen zu finden. Vom eher volkstümlichen Schlager als „Geschwister Mutsch“ änderten wir unsere Musik auf sowohl stimmungsvolle als auch gefühlvolle Schlagersongs unter neuem Namen: „3mal1“ – "Wir drei sind nicht nur optisch ganz verschieden, sondern auch persönlich und dennoch sind wir uns ähnlich und bleiben immer „ein Ganzes“, da wir Schwestern sind." Unter neuem Namen schrieb Alexandra auch den ersten eigenen Text „Der perfekte Mann“.Die neuesten Maxi-CD’s haben sie mit Georg und Walter Wörle produziert. Mit dem von Ralf Kleisinger komponierten Lied „Wo bist du“ durften sie im Jahr 2015 bei „Immer wieder Sonntags“ auftreten. Ein Jahr später feierten sie bei Ihrer eigenen Veranstaltung, die jährlich im Januar stattfindet, daß 15-jähriges Bühnenjubiläum und stellten den aktuellste CD „Rosarote Brille“ vor. Auch auf dieser CD ließ Alexandra ihrer Fantasie freien Lauf und textete „Endlich wieder Sommer“ und den Titelsong „Rosarote Brille“; letzterer wurde von Oliver Thomas komponiert und produziert. Erstmals für sie arrangiert und mit Ihnen aufgenommen hat Oliver Thomas auch ein A cappella, welches sie aber schon länger singen – „Die Rose“! Immer wieder wurden wir sie von Ihren Fans gefragt, ob sie dieses Lied nicht aufnehmen könnten; nun ist es soweit! Eine weitere Überraschung für die Fans war, dass Stephanie bei den Liedern „Endlich wieder Sommer“ und „Auf Wiedersehen“ die Trompetenstimmen aufspielte. Auch Alexandra spielte die Saxophonstimmen bei „Auf Wiedersehen“ selbst auf. "Wir wollen unsere Fans immer mal wieder überraschen, sei es mit selbst aufgespielten Instrumentenstellen auf der letzten CD oder mit neu einstudierten Live Songs, die wir originell präsentieren wie z.B. dem Andrew Sisters Medley", so die drei UnisonoAuf unserem neuen Album „Zeitlos – Beliebte Oldies & Schlagerklassiker“, welches im März 2019 veröffentlicht wurde, präsentieren sie Ihren Fans bekannte Lieder, die wir neu und mehrstimmig aufgenommen haben. Eines daraus („Vom Stadtpark die Laternen“) durften sie bereits in der neuen Fernsehsendung „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ im SWR vorstellen."Unseren Fans und dem Publikum wollen wir mit unseren Liedern, bekannten Schlagersongs, a capellas (auch Volkslieder) und schwungvollen, älteren Melodien (Andrew Sisters etc.) verschiedene Facetten von uns zeigen und hoffen, dem Publikum unsere Begeisterung für diese Musik weitergeben zu können."