Für Immer Und Dich – Tour 2018 Dieter Thomas Kuhn & Band geben endlich Tourtermine für 2018 bekannt

Am 23. September endet im Kölner Tanzbrunnen die diesjährige Tour „im Auftrag der Liebe – Teil 2“. Bis zum Ende werden über 160.000 Fans zu den Konzerten gepilgert sein. Von den 26 Sommershows waren 14 ausverkauft, darunter die 3 Konzerte auf der Freilichtbühne Killesberg, 2 mal Zelt Musik Festival Freiburg, Gilde-Parkbühne Hannover u.v.m. 20.000 Fans kamen allein in die Waldbühne Berlin zur größten Show.Und nun, da die Blätter langsam zu fallen beginnen, die Wehmut über einen vergehenden Sommer ebenso einsetzt wie der Angst vor dem November, da trösten wir uns mit unseren Fans mit dem Ausblick auf die Frühjahrs – und Sommerkonzerte 2018 und lassen keine Traurigkeit aufkommen! Wir behalten den Sommer im Herzen!Ab Mittwoch den 06.09.2017 startet der Vorverkauf auf www.dieterthomaskuhn.de und www.eventim.de„Dieter Thomas Kuhn machen süchtig“, „Papst des schlechten Geschmacks“, „Kuhnis verwandeln jedes Konzert in ein Sonnenblumenmeer der Liebe“, „Was machen diese Kuhnis mit diesen Klamotten im normalen Leben“, Diese und andere Schlagzeilen begleiten Dieter Thomas Kuhn & Band seit mittlerweile über 25 Jahren. Und es ist wahr: Dieter Thomas Kuhn & Band – Konzerte bringen Menschen zusammen, die nettesten und verrücktesten Menschen der Welt. Jedes Kuhn – Konzert bringt Farbe in die Städte. Schon der Anfahrtsweg zur Konzertlocation ist ein farbenfrohes Happening. Da wird jede U-Bahn zum Schlagerchor!Kuhn – Konzerte sind Familientreffen, die „Kuhnis“ genannten Anhänger sind eine verschworene Gemeinschaft, die jeden gerne aufnehmen. Hier haben alle Spaß, lernen neue Freunde kennen, treffen alte Freunde wieder. Alle feiern mit allen! Alle lieben alle und alle lieben Dieter Thomas Kuhn!Angefangen hat alles in den populärsten Alternative und Independent-Clubs Deutschlands: Batschkapp Frankfurt, Markthalle Hamburg, Huxleys Neue Welt Berlin, Tor 3 Düsseldorf waren die ersten Stationen einer außergewöhnliche Karriere. Die Auswahl der Locations machte gleich klar: Hier geht es nicht um Schlager im herkömmlichen Sinn, hier wird Schlager neu interpretiert. Hier geht es um die schönsten Schlager für ein Publikum, das sonst nichts mit Schlager am Hut hat!Nach einer 5-jährigen Pause kehrte Dieter Thomas Kuhn & Band 2005 triumphal zurück und begeistern seither jedes Jahr aufs Neue mit neuen Outfits, neuer Bühnendeko, neuen Songs, neuen CDs - und bleiben sich dabei doch immer treu.Für Immer Und Dich Tour 201816. Februar 2018 Wien Arena 17. Februar 2018 Salzburg Republic 23. Februar 2018 Dortmund FZW Club 24. Februar 2018 Kaiserslautern Kammgarn 02. März 2018 Bremen Aladin-Music-Hall 03. März 2018 Lübeck MUK - Musik- und Kongresshalle 09. März 2018 Düsseldorf Stahlwerk 10. März 2018 Nürnberg Löwensaal 16. März 2018 Bielefeld Ringlokschuppen 08. Juni 2018 Leipzig Freilichtbühne Clara-Zetkin-Park 09. Juni 2018 Ladenburg Festwiese 29. Juni 2018 Köln Open Air am Tanzbrunnen 30. Juni 2018 Stuttgart Spardawelt Freilichtbühne Killesberg 06. Juli 2018 Stuttgart Spardawelt Freilichtbühne Killesberg 07. Juli 2018 München Tollwood 13. Juli 2018 Dresden Filmnächte am Elbufer 14. Juli 2018 Mainz Zitadelle 20. Juli 2018 Balingen Marktplatz 21. Juli 2018 Singen Hohentwiel 22. Juli 2018 Ulm Münsterplatz 27. Juli 2018 Rastatt Residenzschloss Open Air 28. Juli 2018 Ludwigsburg Schloss 03. August 2018 Freiburg ZMF 18. August 2018 Bochum Zeltfestival Ruhr 24. August 2018 Hannover Parkbühne 25. August 2018 Berlin Waldbühne 07. September 2018 Hamburg Stadtpark 08. September 2018 Hamburg Stadtpark 14. September 2018 Hanau Amphitheater 15. September 2018 Hanau Amphitheater