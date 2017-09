DONAU 3 FM stellt Programm für Schwörsonntag 2018 vor: Dieter Thomas Kuhn und Band kommen nach Ulm

Am 22. Juli 2018 wird der Ulmer Münsterplatz in ein Meer aus Sonnenblumen verwandelt. Die Bühne unterm höchsten Kirchturm der Welt wird nach Nostalgie riechen. Glitzeranzüge und Fönwellen werden für einen Abend lang zeigen: „Schön ist es, auf der Welt zu sein!“.Schlagerbarde Dieter Thomas Kuhn kommt auf den Ulmer Münsterplatz. Er kommt an den Ort zurück, an dem mit ihm vor 19 Jahren zum ersten Mal ein großes Open Air auf dem Ulmer Münsterplatz veranstaltet wurde. Wenn man so will: Er hat 1999 das Münsterplatz Open Air erst so richtig salonfähig gemacht. Dass es ausgerechnet Kuhn ist, der kommenden Sommer den Platz füllen soll ist kein Zufall. Die Veranstaltergemeinschaft um DONAU 3 FM hat einen komplett neuen Weg gewählt, um den Topact für die Bühne auf dem Münsterplatz auszuwählen.Den Entscheidungen vorangegangen war eine erstmalig durchgeführte Meinungsumfrage bei Besuchern der Veranstaltungen von DONAU 3 FM. Ziel war es herauszufinden, was die Erwartungshaltung des Publikums an das Münsterplatz Open Air ist, so DONAU 3 FM Geschäftsführer Carlheinz Gern: „Wir wollten vom Publikum wissen, ob sie lieber einen DJ bevorzugen, klassische Konzerte mögen, eine Sommerparty haben möchten oder ob sie doch lieber Rock hören wollen“.Die Favoriten der Menschen aus Ulm und Umgebung waren Rock, auf Platz zwei wurde eine „Gute Laune-Party“ gewünscht. Und zwar nicht mit DJ, sondern mit Livemusik.Die Entscheidung für Kuhn war für Carlheinz Gern dann klar: „Dieter Thomas Kuhn und Band“ ist uns in den letzten Jahrzehnten eng ans Herz gewachsen. Er ist der einzige Künstler deutschlandweit, der es schafft, Fans aller Musiksparten zu vereinen und seine Konzerte zu einer sensationellen Party werden zu lassen!“ Eine Vielzahl der Befragten antworteten auf die Frage nach dem besten Konzert bislang auf dem Münsterplatz übrigens auch „Dieter Thomas Kuhn“. Kuhn selbst bereitet sich derzeit auf seine neue Tour vor. Unter dem Motto „Für Immer und Dich“ wird er mit seiner Band von Februar bis September 2018 die gesamte Republik bespielen.Begleitet wird die Schlagerparty am 22. Juli von einer weiteren Band „made in Schwaben“: Die Brass-Band „Erpfenbrass“ von der Schwäbischen Alb. Vielerorts wird die Formation schon auf den Spuren von „La Brassbanda“ eingestuft.Derzeit verhandeln die Veranstaltungspartner „Allgäu Concerts“ noch mit mehreren Rock-Acts, die dann am zweiten Veranstaltungstag (Freitag, 20. Juli) auf der Bühne auftreten sollen und für die Party am Schwörmontag arbeitet DONAU 3 FM gemeinsam mit allen Beteiligten und der Stadt Ulm an einer vollkommen neuen Konzeption. Eine Entscheidung soll hier in den nächsten Wochen fallen.So früh wie noch nie startet der Vorverkauf für das Münsterplatz Open Air an diesem Samstag, 09.09.2017. Tickets werden dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online www.donau3fm.de verfügbar sein zum Preis von nur € 38,--.