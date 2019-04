Ein Zauberhafter Abend- Nicolai Friedrich begeistert und verzauert das Auditorium im Kongress im Park

HIER GEHT ES ZUM INTERVIEW



Die Menschliche Wahrnehmung ist beschränkt, erläutert der Frankfurter Magier. Deswegen funktioniert mancher Trick. Und von denen hatte er einige mit nach Augsburg gebracht. Zum Aufwärmen verzauberte er das Auditorium. Wo er an den Enden des Seils " Flugenden" anbringt.Gedankenlesen, Mentalmagie stand im Mittelpunkt des Abend. Der Mann ist einfach nur faszinierend. Friedrich hat drei Personen aus dem Publikum auf die Bühne geholt, denen ein Buch in die Hand gedrückt. Der Magier hat dann die exakte Seitenzahl und ein Wort, daß die Besucher sich gedacht haben, gewusst.Die 13 jährige Vanessa, die uns ihr Einverständnis für die Bilder gegeben hat, zeigte, was man sich mit Phantasie vorstellen kann. Sie konnte z.b. fühlen, wie viele Schokoriegel in einer verschlossenen Packung Schokolade ist. Sie hatte tatsächlich mit 3 Stück recht.Ein Mann mußte sich eine Zahl ausdenken. Diese Zahl war zwar nicht auf dem Blatt, daß der Magier angefertigt hat, doch wenn man in alle vier Reihen gerechnet hat, kam immer diese Zahl raus.Nicolai Friedrich hatte bei einer Besucherin das Sternzeichen richtig erkannt. Er holte auf die Bühne 7 Personen Jede/r sollte sich eine Zahl ausdenken. Eine Frau bekam dann einen Lottozettel in die Hand. Auf dem waren genau diese Zahlen. Als Zuschauer sitzt man da und fragt, wie macht der Mann das?Wie man aus einer Zerrissenen Zeitung eine ganz macht, war ebenso faszinierend, wie daß er einen Tisch schweben liess. In den knapp zweieinhalb Stunden, die die Show andauerte, aber keine Sekunde langweilig wurde, machte er für Besucher die sich etwas zum Trinken gewünscht hatten, einen Cocktail, Kaffee oder anderes. Friedrich selbst mixte sich eine Maß Bier, die er selbst ausgetrunken hat. Nach zweieinhalb Stunden, gingen die Besucher zufrieden und verzaubert, aber viele nicht ohne sein Signiertes Buch nach Hause. Nicolai Friedrich, das war ein Zauberhafter Abend. Er entführt einen aus dem Alltag, bringte einen auf andere Gedanken und ins Staunen. Ein Zauberhafter Abend. Grandios.